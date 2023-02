Item van de week: De feesttas

Wat het is:

Van pailletten tot metalen materialen, feesttassen zijn een van de ‘it’ tassen voor SS23 seizoen. Ze doken bij elke modeweek op de catwalk op om een beetje schwung te geven aan de collecties. Het item werd typisch bepaald door schoudertassen, meestal kleiner van formaat, met korte bandjes die vaak versierd waren of met een ketting. De comeback van de feesttas sluit aan bij de heropleving van het nachtleven en avondkleding, die een sterke terugkeer heeft gezien door het wereldwijde terugdringen van de pandemie.

Beeld: Núnoo

Waarom je het wil:

De feesttas is een onmisbaar item voor klanten die van het nachtleven houden en een praktische aanvulling op hun feestgarderobe nodig hebben. Niet alleen dat, maar de accessoirestijl kan worden gekoppeld aan een aantal andere trends die nu al bepalend zijn voor het komende jaar, waaronder "Barbiecore" en avondkleding, waarbij in beide gevallen glanzende paillettenstijlen, grotendeels geïnspireerd door de mode van het jaar 2000, weer in de mode komen. Naast de heropleving van avondkleding is Barbiecore een trend die in de mode van 2023 invloed zal blijven hebben , zoals blijkt uit de populariteit van roze en pailletten items die de overhand hebben genomen in de industrie.

Beeld: Stella McCartney

Waar we het hebben gezien:

Van de vele ontwerpers die deze trend aanpakten, hielden velen vast aan de kern van 'Barbiecore', gedefinieerd door roze, pailletten- of glittertasjes die schitterden tussen hun lijnen. Merken die voor deze stijl kozen waren onder meer Versace, Fendi en Tom Ford, die de look verder aanpaste met herkenbare vormen en een contrasterend groen voor zijn schoudertas met patroon. Goud was een andere populaire tint tijdens de modeweken. De tint werd gebruikt door Diesel, voor tassen die eruit zagen als verguld materiaal, en Chanel, die haar kenmerkende handtassen omtoverde tot parel- en draadontwerpen, als alternatief voor de feesttas-trend.

Beeld: Madewell

Hoe te stijlen:

De feesttas is gemaakt om het statement stuk te zijn voor een avondje uit en werkt goed bij zowat elke vorm van avondkleding die consumenten kunnen vinden. Voor gouden of zilveren items: koppel de tas met kleuren die de tinten complimenteren. Voor goud kan dat zwart, donkerbruin, olijfgroen of beige zijn, terwijl voor zilver lichtere kleuren en pasteltinten het beste werken. Tassen in andere opvallende tinten, zoals roze of neongroen, kunnen ook contrasteren met complementaire kleuren, maar werken het best naast bijpassende tinten, wat resulteert in een monochrome outfit.

Beeld: Karl Lagerfeld

De feesttas is het perfecte accessoire voor de avond, dat niet alleen een outfit opwaardeert maar ook een beetje plezier in de garderobe brengt. Naast de link met trends, heeft de tasstijl enig gewicht in SS23-collecties, waardoor het een van de 'it'-tassen van het seizoen is.

Beeld: Michael Kors