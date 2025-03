Its Contest bekroont 10 nieuwe talenten in Triëst

ITS Contest 2025 is vrijdag afgesloten in Triëst. De Triestiaanse wedstrijd, die al jaren modetalenten bekroont, waaronder Demna Gvsalia, die in juli artistiek directeur van Gucci wordt, momenteel werkzaam bij Balenciaga.

Maximilian Raynor wint de prijs van de internationale jury

Alle ontwerpers van deze editie werden bekroond met studiebeurzen en opleidingsmogelijkheden. Eervolle vermelding voor Maximilian Raynor, die de Its Jury's Rewarding Honours ontving, de prijs van de internationale jury bestaande uit ontwerpers, creatieven en experts uit de sector.

De finale van het evenement was een collectieve viering van het talent van tien jonge ontwerpers van over de hele wereld, wier werken deel zullen uitmaken van de collectie van Its Arcademy, Museum of Art in Fashion, het eerste museum voor hedendaagse mode in Italië.

De tien nieuwe beloften van de designwereld zijn Cindy Zhaohan Li uit China, Gabrielle Szwarcenberg uit België, Macy Grimshaw uit Frankrijk, Maximilian Raynor uit het Verenigd Koninkrijk, Mijoda Dajomi uit Duitsland, Naya El Ahdab uit Frankrijk, Patrick Taylor uit het Verenigd Koninkrijk, Qianhan Liu uit China, evenals Yifan Yu en Zhuen Cai.

De tentoonstellingen "Fashionlands, Clothes beyond borders", samengesteld door Olivier Saillard en Emanuele Coccia, en "Borderless" werden geopend in aanwezigheid van de staatssecretaris van Cultuur, senator Lucia Borgonzoni, en de president van de regio Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

Het scoutinginitiatief, opgericht door Barbara Franchin, ontdekt en promoot sinds 2002 de meest veelbelovende opkomende mode- en accessoireontwerpers van over de hele wereld.

Op donderdag 20 maart kregen de 10 ontwerpers, bekroond met de Its Creative Excellence Award, de kans om hun collecties te presenteren.

De speciale erkenning van de jury, Its Jury's Rewarding Honours, werd toegekend aan Maximilian Raynor. Het is een speciale erkenning voor een ontwerper van Its Contest 2025, bedoeld om op maat gemaakte ondersteuning te bieden, afgestemd op zijn behoeften en creatieve ambities.

Collectie Maximilian Raynor Credits: Its Contest, foto: Giuliano Koren

"De jury bekroont de energie en de wil waarmee de ontwerper zijn professionele doelen wil bereiken, die hij met passie heeft geuit. Zij is van mening dat in het onderzoek van Maximilian Raynor krachtige historische sporen en een bewust gebruik van artistieke codes uit het theater en de muziek aanwezig zijn. Het werk van Raynor wordt verrijkt door de experimenten met materialen en de logica van zelfproductie", aldus een persbericht.

De jury bestond onder andere uit Andrea Rosso, OTB en Diesel Sustainability Ambassador, Barbara Franchin, voorzitter van de Its Foundation, Carlo Giordanetti, CEO van Swatch Art Peace Hotel, ontwerper Maria Sole Ferragamo, Orsola de Castro, medeoprichter van Fashion Revolution en Estethica, Stefania Ricci, directeur van het Salvatore Ferragamo Museum en de Ferragamo Foundation, en Stefano Gallici, Creative Director van Ann Demeulemeester.

"Alle ontwerpers de kans bieden om samen te groeien is een nieuw antwoord op de wereldwijde en ethische uitdagingen van onze tijd. Kiezen voor samenwerking in plaats van concurrentie was de meest verantwoorde keuze om het potentieel van deze nieuwe generatie ontwerpers te benutten", benadrukte Barbara Franchin, voorzitter van de Its Foundation en oprichter van Its Contest, in het persbericht.

De OTB Group biedt alle tien geselecteerde ontwerpers een educatieve bezoekdag aan de hoofdkantoren van OTB en Staff International, waar de jonge ontwerpers de productiefasen van de kleding en accessoires van de merken van de groep van dichtbij kunnen bekijken.

Macy Grimshaw ontving de Rewarding Honours powered by Swatch. Het bedrijf biedt de ontwerper een reis door het artistieke erfgoed van Venetië door de eeuwen heen. De ontwerper zal het kleurrijke en unieke vakmanschap van de glasmozaïeken bij Fornace Orsoni ontdekken, eeuwen aan luxe stoffen bij de Rubelli Foundation verkennen en de passie voor moderne kunst bij de Peggy Guggenheim Collection ervaren, met de mogelijkheid om de hoofdrolspelers van elk project te ontmoeten.

Onder de andere prijswinnaars was ook Zhuen Cai, die de Rewarding Honours powered by Camera Nazionale della Moda Italiana ontving, die een beurs van 5.000 euro toekent op basis van de creativiteit van de ontwerper, met bijzondere aandacht voor het thema duurzaamheid, in de breedste zin van het woord: duurzaamheid van het product, respect voor het milieu en sociale duurzaamheid.

Yifan Yu ontving de Rewarding Honours powered by Fondazione Ferragamo, die een beurs van 7.000 euro toekent op basis van materiaalkennis en innovatie.

Collectie van Patrick Taylor Credits: Its Contest, foto: Giuliano Koren

Patrick Taylor ontving de Rewarding Honours powered by Pitti Tutoring & Consulting, een mentorschap programma van 6 maanden met specifieke tutoring- en consultingactiviteiten, zoals hulp bij het definiëren en opzetten van een eigen merk en het identificeren en analyseren van het meest geschikte carrièrepad voor de ontwerper.

De werken van de finalisten van de editie 2025 zullen de collectie van Its Arcademy, Museum of Art in Fashion, verrijken, een internationale tentoonstellingsruimte op het snijvlak van mode, kunst en cultuur, die tentoonstellingen van internationaal gerenommeerde curatoren afwisselt met een kalender van cursussen en creatieve workshops voor designstudenten, scholen van alle niveaus en het publiek.