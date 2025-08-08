J.C. RAGS breidt uit naar Ierland met nieuwe showroom in Dublin

J.C. RAGS versterkt zijn internationale aanwezigheid. Het Nederlandse herenmodemerk heeft een nieuwe agent aangesteld voor de Ierse markt, onder leiding van Darren Monks. De showroom bevindt zich in Fashion City, Dublin, het centrale punt van de Ierse mode-industrie.

Groei.

Deze stap markeert een belangrijke fase in de Europese groeistrategie van J.C. RAGS. Het merk speelt hiermee in op de toenemende vraag naar toegankelijke herenmode van hoge kwaliteit. Darren Monks heeft uitgebreide ervaring in retail en merkontwikkeling en staat bekend om zijn commerciële instinct en sterke relaties binnen de Ierse modescene. Frank Abbenhuis, internationaal verkoopmanager bij J.C. RAGS: “Ierland is een compacte maar invloedrijke markt, met een eigen stijl en een loyaal klantenbestand. Darren begrijpt hoe hij een merk lokaal kan positioneren zonder de identiteit ervan te verliezen. Hij brengt ondernemersenergie en een langetermijnvisie met zich mee — precies waar we naar op zoek zijn nu J.C. RAGS deze nieuwe fase van internationale expansie ingaat.”

Over de nieuwe showroom.

De J.C. RAGS-collectie wordt nu vertegenwoordigd door The Monk Says Ltd, een gerenommeerd agentschap in Fashion City, Dublin. De nieuwe showroom zorgt voor een sterke lokale aanwezigheid en maakt het gemakkelijk voor retailers om contact te leggen met het merk.

Darren Monks: “Ik zie veel potentie voor J.C. RAGS op de Ierse markt. Het merk biedt iets unieks: modern design met een volwassen, verfijnde uitstraling, gepresenteerd op een scherpe en commerciële manier. Ierse retailers zijn op zoek naar merken die zowel betrouwbaar als onderscheidend zijn — J.C. RAGS voldoet aan beide eisen.”

Contact.

darren@themonksays.com

themonksays.com

The Monk Says Ltd

Unit 14 – Showroom 4 / Fashion City

Ballymount, Dublin

Ierland

