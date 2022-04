J.C. RAGS denim

De collectie van J.C. RAGS vindt zijn oorsprong en inspiratie in originele workwear, maar dan wel aangepast naar de demands van deze tijd, het comfort en het gebruik. De werkkleding was van origine bedoeld voor de working class heroe, die de mijnschachten afdaalde of zichzelf al rijk waande als goudzoeker in het Wilde Westen. Dan hebben we het wel over anderhalve eeuw geleden, het “Aha” moment dat Levi Straus zijn evergreen spijkerbroek creëerde en welke nog steeds volop in de garderobekasten prijkt, zo niet in meervoud.

Bij J.C. Rags hebben ze dat goed begrepen. Als grote overeenkomst met de workwear van toen, begint een outfit bij J.C. RAGS ook met een denim. Dé reden dat er een ruim aanbod van diverse wassingen en fits wordt aangeboden. We noemen er een paar:

De ‘Jimmy’ is een slim fit in een 11 oz denim met elastan om een ultiem comfort en bewegingsvrijheid te geven. Naast donkere used look wassingen is er ook een lichtblauwe wassing verkrijgbaar als throwback naar de ‘80s.

Met de ‘Jethro’ eren we onze achtergrond in workwear. Een ruimere regular fit inclusief een origineel workwear detail als een ‘cinch back’: een extra bandje bevestigd aan de achterzijde net onder de tailleband en door middel van gesp verstelbaar voor een optimale fit. Deze is er in een rigid rinsed denim en in een ongebleekte recyclede katoenen versie.

J. C. Rags, eigendom van het merk.

De duiding spijkerbroek was het logische gevolg van de kleine klinknagels die de zakken verstevigde, bij J. C. RAGS zien we 4 eyelets op de rechter achterzak als uniek herkenningspunt naast het rode rivet als extra versteviging op de coin pocket. Het Jacron, de patch op de achterzijde, is gemaakt van gerecycled papier.

Natuurlijk kan een Canadian Tuxedo niet ontbreken, voor de pure denim lovers die een volledige outfit in denim niet kunnen weerstaan. Voor dit ensemble is een origineel truckers jack uitgevoerd in hetzelfde materiaal als de ‘Jethro’ en uiteraard ook te combineren met de reguliere collectie.

“The denims of J.C. Rags are the true working class heroes, worn by working class heroes!”

Over J.C. RAGS

Sinds april 2021 zijn de merkrechten van J.C. RAGS overgenomen door Atrium - House of Brands. J.C. RAGS, ofwel de ‘Koning van Essentials’, werd in het verleden wereldwijd verkocht bij circa 700 retailers in onder meer Nederland, België, Oostenrijk, Duitsland, Griekenland, Zwitserland, Canada en de Verenigde Staten. In 2013 verdween de Wholesale propositie uit beeld doordat het merk in handen kwam van een investeringsmaatschappij. De J.C. RAGS kledingcollectie biedt basics voor de moderne man, met een knipoog naar retro en vintage. Basics als heavy jersey tees, hoodies, crewneck sweaters in originele American fleece, heavy twill 5-pockets en chino’s. En terug van weggeweest: de iconische cargo. Aangevuld met dé jeans die je nooit meer uit wilt trekken en gedetailleerd met de vier iconische stippen.

Atrium - House of Brands wil de hoogtijdagen van 20 jaar geleden doen herleven en gelooft in de potentie van het merk. Daarnaast is J.C. RAGS een sterke aanvulling op het reeds bestaande merkportfolio van Atrium. Binnen het ‘House of Brands’ vind je ook de merken Dutch Dandies, Campbell en Donkervoort. Atrium ontwikkelt in-house uitgebalanceerde collecties met verschillende stijlen voor zowel de moderne, casual als klassieke man, welke worden verkocht aan diverse retailers in de Benelux.