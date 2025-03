J.C. RAGS onthult Spring/Summer 2025 Collectie: een perfecte samensmelting van de stad en de natuur

Voor het lente- en zomerseizoen van 2025 herdefinieert J.C. RAGS moderne herenkleding met een collectie die perfect balanceert tussen stedelijke elegantie en outdoor veelzijdigheid. Of je nu door de stad wandelt, de natuur opzoekt of nieuwe avonturen omarmt, J.C. RAGS zorgt ervoor dat je er stijlvol uitziet en je comfortabel voelt bij elke stap. Waar het seizoen je ook brengt, wij zijn er voor je —connected through attitude.

Kopenhagen

De creatieve reis achter de Spring/Summer ’25 collectie begon in het hart van Kopenhagen, een stad die moeiteloos moderne flair combineert met tijdloze charme. Wandelend door de levendige straten ontdekte het creatieve team van J.C. RAGS verborgen pareltjes—gezellige hoekjes, bruisende lanen en serene grachten—die allemaal de ontspannen maar verfijnde energie weerspiegelen die deze seizoenscollectie belichaamt.

Credits: J.C. Rags

Verder naar het noorden vonden we inspiratie in een onverwachte kustbestemming—een ongerept Scandinavisch paradijs waar uitgestrekte rotsachtige kusten en een frisse zeebries het perfecte decor vormden voor de zomerse elementen van de collectie. Dit contrast bewijst dat Scandinavische schoonheid niet alleen draait om minimalisme—het gaat ook om het omarmen van het onverwachte.

No-nonsense quality

De basis van de Spring/Summer ’25 collectie ligt in zachte, maar duurzame stoffen, ontwikkeld om de tand des tijds te doorstaan. De collectie, gemaakt met oog voor veelzijdigheid en creativiteit, introduceert essentiële tussen-seizoensstukken die naadloos overgaan van de ene look naar de andere. Deze tijdloze basics vormen de perfecte brug naar meer expressieve items, waarbij gedurfde texturen, ingewikkelde patronen en doordachte details de hoofdrol spelen. Vooral het aanbod in korte mouwen biedt een frisse kijk op zomerkleding en vormt een dynamisch contrast met de klassieke basisstukken van de collectie.

Credits: J.C. Rags

Credits: J.C. Rags

Connected Through Attitude

Ontworpen voor individuen die zowel duurzaamheid als innovatie waarderen in hun garderobe, herdefinieert de Spring/Summer ’25 collectie moderne veelzijdigheid—waar alledaagse essentials samengaan met statement pieces, allemaal ‘connected through attitude’.