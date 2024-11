J.C. RAGS opent nieuwe showroom in IJsselstein

Het Nederlandse merk J.C. RAGS opent in december een nieuwe showroom in IJsselstein. Met deze uitbreiding naar 180m2 zet het merk een verdere stap vooruit in het versterken van haar positie binnen de branche en biedt het merk haar klanten een nog betere merkervaring.

Bereikbaarheid

De nieuwe showroom, in het pand waar ook Domano en Blue Industry huizen, zal dienen als de plek waar inkopers uit heel Nederland en daarbuiten het volledige assortiment van J.C. RAGS kunnen ontdekken, maar ook geinspireerd kunnen worden door de wereld die om het merk heen wordt gebouwd. Sales Manager Frank Abbenhuis legt uit: "Dankzij onze nieuwe showroom kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn. De locatie in IJsselstein maakt ons gemakkelijker bereikbaar, en we bevinden ons nu op een plek waar inkopend Nederland toch al vaak komt."

Frank Abbenhuis Credits: J.C. RAGS

Ambitie

De showroom biedt J.C. RAGS de mogelijkheid om haar collecties op een inspirerende en persoonlijke manier te presenteren en tegelijkertijd de groeiambities van het merk kracht bij te zetten. Die ambities liggen ook buiten de Nederlandse grenzen.

“Deze nieuwe showroom is een belangrijke stap in de verdere professionalisering van ons merk en zorgt ervoor dat we nog dichter bij onze klanten staan. Zo kunnen we, naast onze aanwezigheid op beurzen in binnen- en buitenland, retailers nog beter verwelkomen en hen inspireren met onze nieuwste collecties, beginnend met AW25”, aldus Abbenhuis.

De AW25-collectie van J.C. RAGS is vanaf 17 december beschikbaar in de showroom van J.C. RAGS aan de Van Leeuwenhoekweg 9 in IJsselstein.