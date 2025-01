J.C. RAGS presenteert AW25-collectie op CIFF in Kopenhagen

J.C. RAGS blijft zijn ambitieuze groeipad volgen. Na een succesvolle update van het merk in 2024, de opening van een nieuwe showroom van 200m² in IJsselstein en de recente introductie van een Duitse agent, zet J.C. RAGS nu een volgende stap: de presentatie van de AW25-collectie op CIFF, de toonaangevende modebeurs in Kopenhagen.

Credits: J. C. RAGS.

Kansen pakken

Met CIFF richt J.C. RAGS zich op de Noord- en West-Europese markt. International Sales Manager Frank Abbenhuis licht toe: "We informeerden naar deelname aan de zomereditie voor SS26, maar er kwam onverwacht een plek vrij voor de aankomende AW25-editie. We voelden meteen dat we deze kans niet mochten laten liggen."

Kopenhagen

De AW25-collectie wordt gepresenteerd op een stand van 40m², ingericht in de kenmerkende stijl van het merk. Om de identiteit van J.C. RAGS zo sterk mogelijk uit te dragen, is de showroom in IJsselstein deels leeggehaald om de stand volledig in lijn te brengen met de merkbeleving.

Credits: J.C. RAGS

Met deze stap onderstreept J.C. RAGS zijn ambitie om internationaal verder door te breken en een prominente speler te worden in de Europese modewereld.

CIFF in Kopenhagen vindt plaats van 28 tot en met 30 januari. J.C. RAGS is te vinden op plek B23-024.