J.C. RAGS presenteert nieuwe identiteit

Het iconische J.C. RAGS maakt een comeback na een complete herpositionering in samenwerking met ontwerpstudio BALLPARK STUDIOS. De vernieuwde collectie, die het beste van modern design en tijdloze stijl combineert, is vanaf deze week verkrijgbaar bij zo’n 45 toonaangevende retailers door het hele land.

De herlancering van J.C. RAGS, dat sinds een aantal jaren in handen is van Atrium House of Brands, markeert een nieuw hoofdstuk voor het merk. Met een frisse benadering en een gedurfde visie op eigentijdse herenkleding, is vanaf dit seizoen de collectie volledig opnieuw vormgegeven. Het resultaat is een collectie die clean, mannelijk, maar toch ook verfijnd is, zonder concessies te doen aan kwaliteit of draagbaarheid.

Credits: J.C. RAGS

Rebranding

De nieuwe tagline van J.C. RAGS, 'Connected Through Attitude', belichaamt de kern van de hernieuwde merkidentiteit. Het is meer dan slechts een slogan; het weerspiegelt de visie van het merk op hoe kleding ons met elkaar verbindt. Door houding, uitstraling en zelfvertrouwen creëert J.C. RAGS een gedeelde taal die de drager verbindt met gelijkgestemden, ongeacht hun achtergrond persoonlijke stijl.

Credits: J.C. RAGS

Doorvertaling

De nieuwe merkidentiteit van J.C. RAGS gaat verder dan alleen de collectie. De volledige identiteit van het merk is doorgevoerd in alle facetten van de branding. Van een vernieuwd logo tot frisse labels, en van een moderne online presence op sociale media tot een volledig nieuwe website, J.C. RAGS heeft elk detail onder handen genomen om zijn herpositionering kracht bij te zetten.

Deze nieuwe visuele en strategische aanpak benadrukt de kernwaarden van het merk: fresh masculinity, no-nonsense maturity en individual community.

Kick-off

Op maandag 9 september vond de officiële kick-off van de nieuwe collectie plaats in een tot J.C. RAGS bastion-omgetoverde kas in het midden van het land. Een kleine 300 aanwezigen kregen een brand-video voorgeschoteld die leidde tot een spectaculaire onthulling van de collectie die online en offline, op 45 goede verkooppunten beschikbaar is.

Credits: J.C. RAGS