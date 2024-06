J.C. RAGS presenteert vernieuwende collectie voor SS25

We spreken met Teun van den Berg, concept designer bij J.C. RAGS, over hoe de collectie voor volgende zomer is opgebouwd en horen hoe hij met zijn team het verhaal van het merk voor dit seizoen interpreteert.

Wat was de belangrijkste inspiratiebron voor de SS25-collectie van J.C. Rags, en welke thema's zie je terugkomen in de ontwerpen?

Inspiratie komt toch wel uit de Nordics. Waarbij het stadsleven in de zomer meer en meer ingewisseld en afgewisseld wordt met het er op uitgaan in de regio. Of het nu hiken is rondom de Noorse fjorden of in de Deense duinen. Hierbij vervaagt ook het gebruik van kleding. Zo kan de Spring 25 collectie zowel in de stad - naar werk of de koffiebar -als om er op uit te gaan, gedragen worden.

Kun je iets vertellen over de materialen die je hebt gekozen voor deze collectie? Zijn er duurzame of innovatieve stoffen die je hebt gebruikt?

Uiteraard is het uitgangspunt om zoveel mogelijk duurzamere kwaliteiten te kiezen, ook al zijn de mogelijkheden hier beperkter. Sowieso is J.C. RAGS een collectie die door het gebruik van natuurlijke materialen als katoen en linnen/katoen langer meegaan. Ook in de denims gaan we terug naar authentic denim. Geen toevoegingen van elastane of polyester, maar puur katoen van rond de 14 oz. Design en kleurgebruik zijn zo opgebouwd dat deze ook goed te mixen zijn met voorgaande collecties, maar ook weer de basis vormen voor komende. Hierdoor creëren we oprecht een modern tijdloos en duurzaam kleedgedrag.

Collectie SS25 Credits: J.C. Rags

Welke trends hebben invloed gehad op de SS25-collectie en hoe heb je deze trends geïntegreerd in de ontwerpen zonder de eigen identiteit van J.C. Rags te verliezen?

Je ziet dat de trend van meer comfort – die al wat langer aan de gang is – nu meer vertaald gaat worden naar nieuwe en wijdere silhouetten. Dit betekent dat truien en sweaters “boxier” worden, en broeken rechter - soms cropped - en wijder op de voet zijn. Hierdoor kunnen we ook voor meer authentieke kwaliteiten kiezen zonder toevoegingen van elastane, zoals canvas en herringbone-structuren. Deze zijn toch wat stoerder. Dit komt ook mooi samen met de trend van het her-interpreteren van workwear/uniforms. Zo zitten er in de collectie een groot aantal overshirts die samen met een broek als het nieuwe kostuum gedragen kan worden. Ook kom je hier en daar wat Japanse invloeden tegen. Behalve dat het “nieuwe” pak bijna een herinterpretatie is van de uniformen van “blue collar workers” lijkt, kom je ook wat op kimono geïnspireerde vesten tegen en blijft design “minimalistisch”. Ook zie je meer retro invloeden, voornamelijk in gebreide artikelen. Hier zien we veel korte mouw items, zoals grof gebreide open button up polo’s.

Bovenstaande trend passen heel goed binnen de identiteit van J.C. RAGS – en hebben zich ook goed laten vertalen naar een collectie voor de J.C. RAGS. Door de trends te blijven beoordelen op functionaliteit en draagbaarheid, blijft. J.C. RAGS trouw aan een van de pijlers van het merk dat design een functie moet hebben, en er een bepaalde esthetiek vanuit moet gaan.

Hoe zie je de evolutie van J.C. Rags na de SS25-collectie, en welke richting wil je dat het merk op gaat in de toekomst?

We hebben de afgelopen 2 seizoenen hard gewerkt aan onze re-branding van het merk, waarbij we flinke stappen hebben gemaakt in de collectie om deze volwassener te maken en modisch aan te scherpen. Hier gaan we step by step mee door en zullen in de toekomst naar een nog meer completere collectie gaan. We zoeken verdieping in kwaliteiten en texturen, mix van fijne basics gecombineerd met modische items.

Collectie SS25 Credits: J.C. Rags

De collectie van J.C. RAGS is vanaf 17 juni in te zien in de showroom in Geldermalsen én bij STUDIO FISHBONE in Antwerpen.

Naast het aantrekken van Frank Abbenhuis als internationaal Sales Manager is recent een samenwerking tot stand gekomen met Studio Fishbone, dat binnen de Belgische markt ook onder andere Denham en Saint Steve vertegenwoordigt. Eigenaar Nick Laurent kan niet wachten om met J.C. RAGS aan de slag te gaan.