J Label: Conscious Luxury

J label werd vier jaar terug opgericht door Janneke en Judith, voormalig jurist en advocaat die het label zijn gestart vanuit een eigen behoefte aan trendy, duurzame en eerlijke mode.

J label kenmerkt zich door haar rijke kleuren en prints, vrouwelijke designs en fantasierijke details. Inmiddels is J label het meest besproken merk in de duurzame modebranche en weten ook de conventionele retailers het merk te vinden. Het merk is onder retailers ook erg geliefd vanwege de uitgesproken foto’s waarmee het merk haar kleding verkoopt. Deze prijken dan ook veelvuldig op de homepages van webshops die het merk verkopen.

Beeld: J Label

We leven in een wereld waarin je niet meer om duurzaamheid heen kan. De retail heeft een duidelijke duurzaamheidsvisie en retailers moeten samen met merken aan het werk om de vervuiling van de industrie tegen te gaan. J label is een frontrunner en maakt duurzame mode toegankelijk, ook voor conventionele retailers. J label is transparant over de productieketen en selecteert gecertificeerde productielocaties die dicht bij de oorsprong van de grondstoffen gelegen zijn, zodat de kleding een zo kort mogelijke weg naar de klant aflegt. Aan de kleding hangt een qr code leidend naar informatie over de productielocatie. De collecties worden gemaakt van duurzame grondstoffen en women empowerment is een belangrijke drijfveer voor de oprichtsters. Daarom worden kledingstukken genoemd naar de maaksters en bovendien worden zij op de website en socials in beeld gebracht.

Beeld: J Label

J label staat met haar wintercollectie op de Modefabriek bij haar nieuwe agentschap Goodbrandz in de sustainable area. De boodschap van het merk is duidelijk: duurzame luxe is bereikbaar voor iedereen. Naast haar signature blouses en jurken komt het merk met logo sweaters, logo tees en jeans. Hieruit blijkt duidelijk de metamorfose en de rebranding die het merk heeft doorgemaakt. J label wil door deelname aan de Modefabriek nieuwe klanten bereiken. Hierover zeggen de oprichters het volgende: “Mode is fantastische manier om je te uiten en jezelf te presenteren. Het zet je neer zoals je bent en je kunt het als krachtig middel gebruiken. Onze kleding is met liefde gemaakt en mag met trots worden gedragen. Wij maken duurzame mode toegankelijk en bereikbaar. Het hoeft niet suf of duur te zijn. Hoe prachtig is het dat je in elke winkel duurzame alternatieven hebt die aan de fashion graad niet af doen?”.

