J.Lindeberg lanceert eerste ready-to-wear damesmodecollectie voor SS26

Het Zweedse sport- en lifestylemerk J.Lindeberg, bekend van zijn golf-, ski- en tennisproducten, stapt in de wereld van dameskleding met de lancering van zijn eerste collectie voor lente/zomer 2026. Het dertig jaar oude label beschouwt de uitbreiding als "een belangrijke stap in de voortdurende evolutie van het merk naar een lifestylemerk".

J.Lindeberg, dat ook een basis heeft in dameskleding via zijn high-performance sportcollecties, meldt in een verklaring dat de eerste collectie dameskleding, die in januari 2026 wordt gelanceerd, een "veelzijdige garderobe biedt, ontworpen voor een modern leven in constante beweging".

Het merk voegt eraan toe dat de collectie de Scandinavische roots van J.Lindeberg weerspiegelt, "terwijl het met een vooruitstrevende, wereldwijde mindset naar buiten kijkt". Vrouwen krijgen kledingstukken aangeboden die hun "dynamische routines ondersteunen, van de straten in de stad en creatieve ruimtes tot de club, de bergen en daarbuiten".

Hans-Christian Meyer, algemeen directeur van J.Lindeberg: “Deze collectie vangt de essentie van een generatie die doelgericht beweegt, onophoudelijk creëert en zich bewust kleedt. Nu we drie decennia van grensverleggend design vieren, brengt dit nieuwe hoofdstuk in dameskleding de energie van ons sporterfgoed tot uiting in alledaagse kleding. De collectie is sensueel in haar zelfvertrouwen, scherp in haar silhouet en vloeiend genoeg om een vrouw te volgen, waar haar ambitie haar ook brengt. Dit is J.Lindeberg geëvolueerd: onverschrokken en modern.”

Om de collectie te onthullen, heeft J.Lindeberg de modellen Georgia Fowler, Desiré Inglander, Gabrielle Richardson en Stella Xu gevraagd om "een voorproefje te geven van opvallende stijlen in levensechte settings in onze belangrijkste markten".

J.Lindeberg dameskleding collectie lente/zomer 2026 Credits: J.Lindeberg

J.Lindeberg dameskleding collectie lente/zomer 2026 Credits: J.Lindeberg

J.Lindeberg dameskleding collectie lente/zomer 2026 Credits: J.Lindeberg

J.Lindeberg dameskleding collectie lente/zomer 2026 Credits: J.Lindeberg

J.Lindeberg dameskleding collectie lente/zomer 2026 Credits: J.Lindeberg