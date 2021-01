Jack & Jones breidt uit met lijn voor dames: JJXX

Na dertig jaar vol te focussen op mannen breidt Deens merk Jack & Jones uit naar damesmode. Jack & Jones lanceert namelijk JJXX, volgens het persbericht een lijn voor ‘jonge meiden’.

De eerste collectie van JJXX staat gepland voor oktober 2021. De collectie zal zowel online als in winkels verkrijgbaar zijn, zo meldt het persbericht. JJXX heeft volgens het persbericht een ‘never out of stock and never out of style mentaliteit’. Het zustermerk van Jack & Jones moet een internationaal merk zijn dat focust op ‘alle essentials van goede kwaliteit waar elke jonge vrouw niet zonder kan’.

De naam JJXX is gekozen vanwege drie redenen. De twee x’en staan voor het jaar 2020 waarin het merk geboren is, de aanduiding van van het vrouwelijke geslacht en vertegenwoordigen het onbekende.

FashionUnited heeft extra informatie opgevraagd over het prijssegment waarin JJXX gaat vallen en of het een tienerlijn is of een volwaardig damesmodemerk aangezien het persbericht hier nog enigszins onduidelijkheid over is door de verwoording.