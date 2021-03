JACK & JONES - Our lifestyles

JACK & JONES is in 1990 opgericht in Denemarken als jeanskledingmerk. Jeanswear en denim zijn de kernactiviteiten van het merk, maar het productportfolio omvat ook maatwerk, urban sportswear, schoenen en accessoires.

JACK & JONES biedt het hele jaar door verschillende collecties aan. Met jeans als middelpunt ontwikkelt JACK & JONES collecties voor alle gelegenheden en trendbehoeften van jonge mannen. In 2017 introduceerde JACK & JONES een PLUS SIZE assortiment en begin 2018 breidde het merk zijn maten assortiment verder uit met maten voor de jongere consumenten van 8-16 jaar – JACK & JONES JUNIOR.

SUSTAINABILITY

JACK & JONES ontwikkelt voortdurend zijn inspanningen op het gebied van duurzaamheid en begin 2018 kondigde het merk zijn meest duurzame denimcollectie tot nu toe aan: Low Impact Denim. Met deze collectie heeft JACK & JONES een hoge mate van duurzaamheid bereikt in het gehele productieproces van jeans.

LIFESTYLES

JACK & JONES heeft verschillende lifestyles om de doelgroep te allen tijde te kunnen voorzien van het meest relevante aanbod. We noemen dit lifestyles omdat elke stijl hiermee wordt gedekt, ongeacht levensstijl of activiteit.

JACK & JONES ORIGINALS

JACK & JONES ORIGINALS is onze snel veranderende modelijn, toegewijd aan het volgen van de laatste trends binnen jeanswear. De collectie focust zich op trendkleuren, prints en statements voor de frisse en stoere jongens die niet bang zijn om iets nieuws te proberen en op de hoogte zijn van de nieuwste trends.

JACK & JONES CORE

JACK & JONES CORE is urban streetwear gemaakt voor een actieve levensstijl. Het assortiment focust zich op een sterke grafische taal die zorgt voor een frisse look. Gecombineerd met een seizoensgebonden kleurenpalet, zorgt het voor kleuren van monochrome werkkleding tot een helderder sportiever kleurenpalet.

JACK & JONES PREMIUM

JACK & JONES PREMIUM is voor de jongens die op zoek zijn naar maatwerk en casual klassiekers, geschikt voor elke gelegenheid. JACK & JONES PREMIUM biedt een eigentijdse benadering van mode met verbeterde kwaliteit, rijke details en stoffen gecombineerd met de juiste pasvorm.

JACK & JONES JEANS INTELLIGENCE

JACK & JONES JEANS INTELLIGENCE is geïnspireerd door de nieuwste mode, wordt met respect voor denimtradities ontworpen en maakt gebruik van de modernste behandelingstechnologieën en stofinnovaties. De jeans en broeken worden gemaakt met behulp van het beste vakmanschap, stoffen van de hoogste kwaliteit en productietechnieken door een handvol zeer bekwame en zorgvuldig geselecteerde productiepartners.

JACK & JONES PLUS SIZE

JACK & JONES wil ervoor zorgen dat iedere man, ongeacht hun maat, dezelfde trendy stijlen en looks kan dragen als ieder ander binnen de doelgroep. Daarom is de familie uitgebreid om te voldoen aan de toegenomen vraag naar grote maten. Door grotere maten aan te bieden binnen alle lifestyles. We bieden echte maten voor echte mannen in dezelfde collecties, nu in stijlen tot 6XL.

JACK & JONES FOOTWEAR

JACK & JONES FOOTWEAR biedt een breed scala aan seizoensstijlen - van lichtgewicht sneakers tot duurzame leren laarzen. De collectie is ontworpen om je look af te maken en focust zich op functionaliteit en comfort. In de collectie zie je veel op denim geïnspireerde details terug. Dit is een consistent maar subtiel kenmerk dat uniek is voor JACK & JONES FOOTWEAR.

JACK & JONES ACCESSOIRES

JACK & JONES ACCESSOIRES biedt een breed scala aan zorgvuldig ontworpen en geselecteerde producten om alle lifestyles perfect aan te vullen. De collecties zijn ontworpen om te passen bij de nieuwste trends, maar ook de dagelijkse behoefte van een man aan ondergoed en sokken dekt.

JACK & JONES ESSENTIALS

JACK & JONES ESSENTIALS is de sterkste collectie binnen JACK & JONES die een snelle toegang geeft tot alle goedlopende, must-have en best presterende stijlen.

JACK & JONES JUNIOR

JACK & JONES JUNIOR is er sinds 2018 speciaal voor de stoere jonge jongens van 8-16 jaar oud. De collectie weerspiegelt de beste looks van onze volwassen stijlen en is gebaseerd op het jeans assortiment en vertegenwoordigd in alle lifestyles. De ontwerpen en pasvormen zijn kleine versies van de volwassenen mode voor jongens die niet van ‘kinderlijke’ stijlen houden.