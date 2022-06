Jacquemus onthult Nike-samenwerking op de catwalk

Modehuis Jacquemus presenteerde op maandag de SS23 collectie. Het merk paste opnieuw het 'see now, buy now'-concept toe waardoor de items vandaag, dinsdag 28 juni, in de verkoop gaan. Onder de items getoond op de catwalk was ook de eerste samenwerking van Jacquemus en Nike.

De collectie van Nike en Jacquemus bevat diverse minimalistische stukken voor vrouwen, met name de Humara sneaker. De items uit de collab zullen pas op 7 juli online verschijnen bij Nike en later dit jaar in fysieke winkels van het sportmerk.

Het evenement vond plaats in de omgeving van Salid de Giraud, in de Camargue, een kalkrijke omgeving. De collectie kreeg de naam 'Le Papier' en bestond grotendeels uit witte items, waarbij wordt gespeeld met puurheid door ongestructureerde silhouette met strakke randen.