JAN & Another-Label lanceren gezamenlijke modecollectie

Het Nederlandse mediamerk JAN en modemerk Another-Label slaan de handen ineen voor de lancering van een exclusieve modecollectie. Deze unieke samenwerking markeert het begin van JAN's entree in de wereld van licentiesamenwerkingen, waarmee het merk zijn invloedrijke, koopkrachtige doelgroep van 30+ vrouwen op een innovatieve manier bedient.

Pop-up

Met een bruisende pop-up store in hartje Amsterdam presenteren JAN en Another-Label van vrijdag 13 september tot zondag 15 september hun eerste tijdloze capsulecollectie. De pop-up bevindt zich aan het Rokin 102 in Amsterdam, in het voormalige pand van Fashion for Good. Hier kunnen bezoekers de collectie passen en direct aanschaffen. Bezoekers kunnen bovendien deelnemen aan persoonlijke stylingsessies, verzorgd door de vaste moderedacteuren van JAN, en genieten van verschillende activaties en verrassingen gedurende het weekend.

Josephine Kay, hoofdredacteur van JAN, zegt over de samenwerking: "JAN en Another-Label zijn allebei ijzersterke Nederlandse merken die kwaliteit hoog in het vaandel hebben. Daarom voelde deze samenwerking als een match made in heaven!"

Credits: Another-Label X Jan

Over de collectie

De hoogwaardige collectie, die op 10 september officieel werd gelanceerd, bestaat uit 14 zorgvuldig geselecteerde items en is volledig seasonless. Alle kledingstukken zijn ontworpen met een oog voor detail en bieden perfecte pasvormen en verfijnde accenten. Neutrale kleuren zoals zwart, offwhite en grijsgroen zorgen ervoor dat de items tijdloos zijn. Bovendien bevat de collectie verrassende elementen, zoals een exclusief ontworpen logo ter ere van de samenwerking, wat de internationale allure van de items versterkt.

Voor de lancering werd een speciale modeserie geschoten in Amsterdam, de stad waar zowel JAN als Another-Label hun oorsprong vinden. Deze serie weerspiegelt de essentie van de collectie: elegantie en verfijning in combinatie met tijdloze stijl.

Lotte Lampe, oprichter van Another-Label, benadrukt: "Oprechtheid en authenticiteit staan centraal, zowel in de persoonlijke klik als in het zakelijke partnerschap tussen onze merken."

Credits: Another-Label X Jan

Credits: Another-Label X Jan