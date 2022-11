Jan-Jan Van Essche is 'Designer Project' bij Pitti Uomo in januari

De Belgische ontwerper Jan-Jan Van Essche is het zogenoemde Designer Project van de eerstvolgende editie van mannenmodebeurs Pitti Uomo, die van 10 tot en met 13 januari zal plaatsvinden in het Italiaanse Firenze.

Pitti Uomo nodigt elk seizoen een ontwerper uit waarmee ze een samenwerking aangaan tijdens hun beurs. Vorig seizoen was Ann Demeulemeester hiervoor geselecteerd en ook voor de komende editie is er dus een Belgische ontwerper uitgekozen.

Het zal de eerste show zijn van de ontwerper. Voorheen toonde hij nieuwe collecties door middel van video. Zo ook zijn Collection#13 - Zeal, die tijdens de officiële Paris Fashion Week kalender voor SS23 getoond werd.

Van Essche deelt over de deelname: "Ik ben blij, vereerd en dankbaar dat Pitti Uomo ons werk wilt presenteren. Dit wordt onze eerste show ooit, dus het wordt hoe dan ook een bijzondere gebeurtenis voor ons. Om deze eerste show in de unieke sfeer van de stad Firenze te kunnen houden maakt het extra speciaal, iets waar ik alleen maar van had kunnen dromen. We voelen ons zeer gesteund bij het maken van de presentatie en zijn zeer gemotiveerd om er een onvergetelijk moment van te maken.”

Als alumni van de Antwerp Royal Academy of Fine Arts, zette Jan-Jan Van Essche in juni 2010 zijn gelijknamige merk op. Inmiddels heeft hij in Antwerpen nog steeds zijn ontwerpstudio.

Pitti Uomo beschrijft zijn werk in het persbericht waarin zijn deelname aan de beurs wordt aangekondigd als “fluïde” en “essentieel”. Specifieker leggen ze uit: “Collectieve cultuur blijft een eindeloze inspiratiebron voor Jan-Jan Van Essche om nieuwe kledingstukken te creëren, waarbij elk nieuw ontwerp een oprechte poging is om nieuwe perspectieven te openen en tegenstrijdige dialogen naar eenwording te duwen.”

“Jan-Jan Van Essche streeft er voortdurend naar nieuwe inzichten te ontwikkelen over hedendaagse maar moeiteloze mannelijke en genderloze elegantie. Het conventionele silhouet wordt versterkt, zodat elk individueel kledingstuk letterlijk ruimte laat voor interpretatie en openheid creëert. In tegenstelling tot de klassieke westerse benadering om het lichaam te beperken en te vormen, geeft Jan-Jan het lichaam de luxe en vrijheid om het kledingstuk vorm te geven.”

De exacte datum en locatie van het evenement zal in de komende dagen nog bekend gemaakt worden.