Wat is Belgische mode? Brandon Wen, Jasmijn Verlinden en Viviane van Werelyckhuysen delen hun visie

Tot 16 oktober is het de Week van de Belgische mode. FashionUnited vroeg daarom aan enkele modeprofessionals wat zij verstaan onder het begrip. Brandon Wen, Jasmijn Verlinden en Viviane van Werelyckhuysen delen graag hoe zij ernaar kijken.

“Belgische designers zijn degenen die evenwicht kunnen brengen tussen heritage en een open geest voor creativiteit en internationale invloed” Brandon Wen, directeur Antwerpse Modeacademie

Hij studeerde pas drie jaar geleden zelf af aan de modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen, waar hij vandaag de leiding heeft. De voorbije jaren pendelde de Amerikaan al tussen Parijs en Antwerpen – nu zijn vaste woonplaats. Hij draagt bovendien graag stukken van studenten en alumni van de Modeacademie.

Brandon Wen: “Belgische mode gaat voor mij over zeer verfijnd eclecticisme. Als mode-mindset, maar ook als land is België een bescheiden plek met een hoog niveau van smaak en gevoel voor traditie. Tegelijk is het een plaats met een sterk gevoel voor het andere en een behoefte om eropuit te trekken om te verkennen en te ontdekken. In die zin geloof ik dat Belgische mode en de grote Belgische designers degenen zijn die evenwicht kunnen brengen tussen het grote erfgoed van design en kleding en een open mindset voor creativiteit en internationale invloed.”

Y/Project is het eigen merk van ontwerper Glenn Martens. Y/Project SS23. Beeld via Catwalkpictures.

Nieuwe instroom

Wie volgens hem de Belgische mode vertegenwoordigt? “Er zijn natuurlijk de klassieke namen die het land als modecentrum hebben gedefinieerd, maar voor mij zijn mensen als Bernhard Willhelm, Glenn Martens, Minju Kim en Mikio Sakabe een voorbeeld van die balans tussen eerbied en rebellie. Het zijn ook mooie voorbeelden van de Belgische openheid en een explosieve creativiteit. Ik denk dat de Belgische mode vandaag een nieuwe instroom van internationalisme en fris denken nodig heeft. Dat is dus waar ik nu opduik…” (lacht) “Ik denk dat de Belgische mode herinnerd moet worden aan wat haar oorspronkelijk op de kaart zette: een sterke en ruimdenkende honger naar mode buiten de fysieke grenzen van het land, een traditie van ambitie wat kleding betreft en een intense ondersteuning van de nieuwe jonge artiesten.”

“Het is mode met een geschiedenis, dankzij het verhaal achter de Antwerpse Zes” Viviane van Werelyckhuysen, eigenaar ROsier41

ROsier41 in Antwerpen verkoopt highfashion samples en tweedehandsstukken met een sterke voorkeur voor Belgische designers. De shop steunt ook graag modestudenten van de Antwerpse Academie door hun silhouetten tentoon te stellen in de etalage.

Viviane van Werelyckhuysen: “ROsier41 is gespecialiseerd in Belgische ontwerpers. De Antwerpse Zes maar ook Raf Simons en nieuwere Belgische designers als Christian Wijnants, Stephan Schneider, Jan-Jan van Essche of Sofie D'Hoore. Het is een soort van eerbetoon. Ikzelf koop bijna alleen Belgische mode, omdat ik het mooi vind en uit respect voor de ontwerpers die ik intussen vaak persoonlijk ken, uit liefde voor de kleding die ze maken. Het is dan ook tijdloze mode, een 20 jaar oude Ann Demeulemeester kan je nog perfect dragen.”

Christian Wijnants SS23. Beeld via pr-bureau Turbulence.

Handwerk

“Achter die merken zat geen grote groep of ontwerpteam, Ann zat vroeger echt zelf achter de tekentafel. Mensen willen nog die ontwerpen van haar hand. De stukken die Margiela gemaakt heeft, 20 tot 30 jaar geleden, zijn nu duizenden euro’s waard. Als ik zoiets op Instagram zet, is het in vijf minuten verkocht. Dat was toen echt handwerk. Nu zit de productie niet eens meer in België, vroeger was het bijna couture. Bij Jurgi Persoons, werden alle stiksels met de hand genaaid, in het atelier werd dag en nacht aan één blouse gewerkt. Dat heeft natuurlijk een prijs, het is geen confectie. We hebben ook internationale klanten die op zoek naar die Belgische mode of inspiratie zoeken – vaak modestudenten uit Londen, Amsterdam, Berlijn of Antwerpen die vervolgens alles minutieus bestuderen. Er worden natuurlijk ook veel foto’s gemaakt, om zichzelf dan in een silhouetje op sociale media te posten.”

Jan-Jan van Essche FW22. Beeld via Catwalkpictures.

Te weinig sterallure

“Het is mode waar een geschiedenis aan vasthangt, dankzij het verhaal achter de Zes. Het zou mooi zijn, mochten ze in het buitenland iets meer weten over die achtergrond, hoe ze zo bekend zijn geworden. Internationale magazines zoals Vogue of Marie Claire of webshops als MyTheresa en Net-à-Porter besteden veel aandacht aan Dolce & Gabbana, Versace, Alaïa, Bottega Veneta, maar bijna nooit aan de Belgen – tenzij af en toe eens iets van Maison Margiela. Je ziet zelden celebrity’s op de catwalk bij Dries Van Noten of Ann Demeulemeester - dat vind ik wel spijtig. Sommige filmsterren kan je al wel al eens betrappen in een Dries maar niet in de minder bekende Belgische ontwerpers. Ook klanten vragen het meest naar Dries Van Noten. Een effen blauwe broek kan je ook bij COS kopen maar de prints en pailletten van Dries, dat spreekt – je draagt dan duidelijk een Van Noten. Bij ons vinden ze zo’n T-shirt of blouse al voor 80 à 120 in plaats van 300 euro. Ook de anderen blijven in trek, maar hij blijft de echte nummer één qua verkoop.”

“In een wereld waarin alles wat nieuw is bejubeld wordt, koesteren Belgische merken hun heritage” Jasmijn Verlinden, Brand Architect

Als Brand Architect helpt Jasmijn Verlinden merken hun identiteit scherpstellen en bewaken dat het plaatje blijft kloppen in hun marketing. Ze begeleidt daarbij lokale labels als Lies Mertens, Unrun en Hannelore Knuts en heeft dan ook haar eigen kijk op waar deze mode voor staat.

Jasmijn Verlinden: “Gesofisticeerde bloemenprints, poëtische trompe-l'oeils knipogend naar het surrealisme of interpretaties in stof van ziekenhuisparafernalia: stilistisch hebben deze symbolen van iconische Belgische modehuizen weinig gemeen. Qua stemming zitten ze geheel op dezelfde lijn. Keer op keer slagen Belgische modelabels erin om hun inspiratiebronnen binnenstebuiten te keren, te herinterpreteren, te transponeren naar vandaag. Om inspiraties van soms decennia oud brandend actueel te houden. In een wereld waarin alles wat nieuw is bejubeld wordt, koesteren ze eerbiedig hun heritage.”

Dries van Noten SS23, via Dries van Noten

Tot in de details

“Repetitief of kleurloos wordt het nooit. Er heerst immers een traditie van het neerzetten van universa waarin alles tot in het kleinste detail klopt. Een traditie van het beschouwen van mode als gesamtkunstwerk dat niet eindigt aan de zoom van een stof, op de rand van een tas of aan de sluiting van een juweel. Samen met andere beeld- en woordscheppers, blazen Belgische modelabels vuur in het levenloos stof, leer, zilver, goud… waarmee ze werken. Tonen zij dat mode een eigen hartslag krijgt, gecombineerd met beeldende kunst, poëzie, muziek, dans… Gebruiken ze hun liefde voor het ambacht van mode maken om hun materiaal telkens weer te temmen.”

Creativiteitsbooster

“Met een visionaire creativiteit en een opmerkelijke eigenzinnigheid, maken Belgische huizen van mode een totaalervaring. Elk op hun manier, verweven ze een dosis humor en scherpzinnigheid in hun wereld. Belgische mode gaat immers niet over wat mooi en lelijk is. Het gaat om coherentie, visie, verhaal, persoonlijkheid en diepgang. En dat niet alleen in het designersegment, de traditie is doorgesijpeld in alle modetakken en -segmenten. Dé Belgische modemerken kiezen, doe ik daarom liever niet. Belgische mode is een ecosysteem met voor elk wat wils. Laten we mode van hier dan ook appreciëren voor wat het is: een broodnodige injectie creativiteit in ieders dagelijks leven.”