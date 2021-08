Jan Jansen lente/zomer ’22 collectie

Herlancering Jan Jansen

Jan Jansen, het iconische schoenenmerk is terug van eigenlijk nooit weggeweest. In 2021 is Hooijer Groep de nieuwe eigenaar geworden van Jan Jansen. Zij gaan het merk internationaal nieuw leven inblazen met commerciële, toegankelijke schoenen met het signatuur van Jan Jansen. Als startschot voor de herlancering komt er voor seizoen lente/zomer ’22 een volledig nieuwe collectie. Ze vormen een knipoog naar de design successen uit de zestigjarige carrière van Jan Jansen. De shoe master himself blijft nauw betrokken bij het ontwerpproces.

Nieuwe collectie

Het vernieuwde Jan Jansen Amsterdam brengt aankomend voorjaar de eerste collectie uit. Er komen twee lijnen; Jan Jansen met sandalen en clogs, en het exclusieve Jan Jansen Linea Erotica met pumps. Alle schoenen hebben het kenmerkende Jan Jansen silhouet. Meteen herkenbaar als Jan Jansen en voorzien van humoristische details en gedurfde kleuren en materiaalgebruik. De schoenen zijn helemaal in lijn met Dutch Design en een ode aan de individualiteit van elke vrouw.

De clogcollectie is gebaseerd op de Woody uit 1969. Een oer-Hollands design met internationale allure. Destijds een schoen die een nieuwe trend heeft gezet en met de nieuwe lijn helemaal passend bij één van de opvallendste schoenentrends voor het zomerseizoen van 2022. De hoogwaardige materialen van de upper worden gecombineerd met gedurfde designelementen. Een innovatieve wilgenhouten zool met ingenieuze flex-zone zorgt voor een natuurlijke afwikkeling van de voet.

De sandalencollectie bestaat uit sleehakken in verschillende hoogtes. De kurkenzolen worden bekleed met hoogwaardige materialen voorzien van gedurfde prints of retrolook, evenals de hoogwaardige uppers met bandjes, gespen en speelse linten.

De exclusieve Jan Jansen Linea Erotica collectie bestaat uit pumps voor speciale gelegenheden. Haute couture en made in Italy. Glamoureuze en extravagante schoenen met karakter; sexy, elegant, verleidelijk en vrouwelijk. De kleur rood als leidraad door de collectie door alle voeringen van rood leer en als onmiskenbaar Jan Jansen signatuur het rode hartje op de zool.

Tijdloos, artistiek en sensueel

Jan Jansen Amsterdam is tijdloos, artistiek en sensueel. Uniek en wars van heersende trends. Artistieke designs die onderscheidend zijn van de grijze massa, maar tijdloos om over 10 jaar nog steeds eigentijds te zijn. Dit is altijd al zo geweest voor Jan Jansen, wat hem tot meester-ontwerper heeft gemaakt die met zijn revolutionaire ontwerpen zelf schoentrends heeft gecreëerd en velen heeft geïnspireerd. Op 13 september 2021 opent Jan Jansen Amsterdam een gloednieuwe showroom in schoenencentrum CAST Nieuwegein.

Contact:

Nancy Hilbrink Collectie- en accountmanager Jan Jansen

Hooijer Groep BV

T + 31 (0)6 51 15 67 76

nancy@hooijergroep.nl

https://hooijergroep.nl/janjansen.php