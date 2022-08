JANICE… 2022 is het leukste jaar tot nu toe!

Als we contact opnemen met JANICE en de vraag stellen hoe het gaat, krijgen we te horen:” Het is nog nooit zo leuk geweest als nu! We zitten in een heerlijke flow, het bedrijf groeit, het nieuwe kantoor met prachtige showroom is een genot en de nieuwe collega’s maken het team compleet!”.

Nieuw kantoor JANICE

“Hahahaha…Het was een wereld verhuizing”, aldus Andy van JANICE. We verhuisden van nummer 68 naar nummer 70, maar de ruimte werd wel 10 keer zo groot!

Wij groeiden enorm uit ons jasje en toen we op zoek gingen naar een nieuwe locatie, kwam toevallig het pand naast ons vrij. Groot voordeel was, dat dit pand ook van dezelfde eigenaren is. Met een beetje geluk en heel wat medewerking van hen, werd een droom werkelijkheid en zitten we nu in een pand met een mega showroom, prachtige kantoren, fotostudio’s en een heerlijk magazijn…genoeg ruimte om weer verder te kunnen groeien.

De ruimte die we nu hebben zorgt voor rust. In deze rust hebben we dan ook SS23 ontworpen en die is door de winkeliers als een malle opgepakt. We zitten midden in de verkoop en zien een voor 2023 nu al een groei. Dit heeft niet alleen te maken met het feit dat wij deze collectie MEGA vinden, maar is ook zeker te danken aan het succes van de jeans die we toegevoegd hebben aan onze collectie. We werken nu 3 seizoenen met denim en het heeft een enorme verbreding en verdieping aan de collectie gegeven. Ze worden goed opgepakt door de consument en daar is de retailer weer heel blij mee. Door de jeans bereiken we met de collectie een veel grotere groep die nu meer combinatie mogelijkheden ziet met de items van JANICE.

Janice showroom

Lancering JANICE FW22

Voor de campagne shoot voor de lancering van de nieuwe collectie, zijn we naar Griekenland gevlogen. In de zoektocht naar een nieuwe shoot locatie, vond een collega van ons een prachtige locatie. Het lijkt af en toe alsof de modellen op de maan staan. De ruwe maar lichte achtergrond zorgt er voor dat de kleding en materialen van het scherm afspatten. Voor JANICE | The 22-2 COLLECTION hebben we alleen de mooiste zijde, wol, leer, denim en viscose gebruikt. Inspiratie voor deze collectie was: KWALITEIT.

Een luxury streetwear collectie die je iedere dag aan kunt, die je eindeloos kunt combineren, maar waarbij de materialen je moeten laten zien dat je een JANICE aanhebt. Daarnaast willen wij dat je met een lipstick en een andere schoen van een daytime naar date look kunt gaan.

Janice, FW22

Janice, FW22

Prognose JANICE Winter 22

Tijdens onze inkoop voor SS23 horen we van alle retailers dat ze een goed jaar so far hebben. Het eerste gedeelte was een succes en dat geeft iedereen weer meer wind onder zijn of haar vleugels voor het 2e gedeelte. Wij zelf hadden de eerste 2 kwartalen een groei van 40%. De uitdagingen die we de laatste jaren hebben ondervonden, hebben de beste retailers alleen maar vindingrijker, sterker, meer vastberaden en visueel gemaakt. Wij handelen altijd vanuit onze onderbuik en geloven in een goed seizoen. Hoeveel % die groei is, dat blijft een gok, maar we hebben er in iedere geval voor meer dan 100% zin in! “Als wij in deze flow blijven werken zal de groei ons alleen maar doen verbazen. Samen met de positiviteit van onze retailers, een sterke collectie, een ontembare drang naar het bereiken van een groter publiek, moet dat zeker lukken!” aldus JANICE.

Janice, FW22

Janice, FW22