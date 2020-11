Janice x LINDA.foundation

De mannen van Janice hebben een geweldig jaar achter de rug, en om iets terug te doen voor degene die het wat moeilijker hebben, hebben ze een aantal “Fear Is Not An Option” items ontworpen. T-Shirts, hoodies en sweaters met een sterke positieve boodschap, waarvan 100 procent van de winst wordt gedoneerd aan De Linda Foundation.

Fear is not an option!

Janice wilde al langer eens iets doen voor het goede doel, en aangezien hij “vriend is” van de LINDA.foundation, lag die keuze erg voor de hand. “Ik heb van thuis uit geleerd nooit bang te zijn voor wat er morgen eventueel kan gebeuren, dus ook al lijkt het nog zo uitzichtloos, na regen komt altijd zonneschijn! Op dit moment hebben heel veel mensen angst, maar dat is nou net het laatste wat je moet hebben!” Fear is not an option is een krachtig statement, die je niet alleen zelf kracht kan geven als je het net even nodig hebt, maar misschien ook nog eens een inspiratie kan zijn voor degene die deze tekst op je sweater of hoodie leest. We willen met deze hoodie een positieve golf teweeg brengen, negativiteit is er al voldoende!

Surround yourself with people who lift you up

Andy: ”Surround yourself with people who lift you up! Maar als het jouw tijd is om voor anderen klaar te staan, moet je zelf ook aantreden, aanpakken en delen! Wij zijn om ons heen zo gezegend met mooie mensen, fijne retailers en fans van het merk… nu is het onze tijd te delen.” Met de feestdagen denk je er altijd net wat meer aan. “Armoede is niet eerlijk”, zo schrijft de LINDA.foundation. Ieder jaar weer maakt de LINDA.foundation duizenden gezinnen blij met dozen vol producten en diensten die ze keihard kunnen gebruiken. “LINDA.foundation is een initiatief van Linda de Mol en het tijdschrift LINDA. Samen met zoveel mogelijk donateurs willen we meer begrip en vooral positieve actie creëren voor gezinnen met kinderen in Nederland die het financieel zwaar hebben.” De LINDA.foundation stelt zich ten doel cadeaukaarten te geven aan gezinnen met kinderen die zich in een financieel benarde positie bevinden. “Vanaf de start in 2013 hebben wij al meer dan 20.000 gezinnen gesteund. De komende jaren hopen wij nóg meer gezinnen blij te kunnen maken. Dat doen we in de vorm van een pakket bonnen voor Albert Heijn, Hema, Intertoys en C&A waarmee ze lekker kunnen eten, een cadeautje in de schoen kunnen krijgen en een feestelijke outfit kunnen dragen tijdens de kerstviering.”

Dit jaar komt er dan ook nog eens een bijdrage van Janice bij! 100 procent van de winst wordt overgemaakt aan de LINDA.foundation. “We kunnen dit jaar allemaal al geen kant op, maar als je dan ook nog eens geen cadeautje in de schoen van je kind kunt leggen omdat daar simpelweg geen geld voor is... wordt het er allemaal niet leuker op”, aldus Janice.

Daarom maak je niet alleen jezelf blij met een trendy statement sweater of hoodie, maar tover je ook nog eens een glimlach op het gezicht van iemand anders en dat is volgens Janice en Andy nog wel het mooiste van deze actie.