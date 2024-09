Jasper Zionic Sneaker X Gramicci: The path of the wise remains forever indirect

Prestaties en veelzijdigheid komen samen in de nieuwe Jasper Zionic sneaker van KEEN, die dit herfst/winterseizoen debuteert met zijn eerste samenwerking. De door rotsklimmen geïnspireerde, snelle en lichte sneaker is nu doordrenkt met nog meer kliminvloeden in een limited-edition ontwerp, gecreëerd in samenwerking met het outdoor lifestyle- en klim kledingmerk Gramicci.

De nieuwe outdoor sneaker heeft unieke kenmerken, zoals zigzagstiksels en lijnen die doen denken aan bergkammen, en weerspiegelt het erfgoed van Gramicci. Het gebruik van ruwe suède versterkt de nostalgische outdoor-esthetiek.

Credits: Keen x Gramicci

Deze samenwerking, doordrenkt met klim-DNA, brengt twee innovatieve merken samen om een onderscheidende stijl te creëren die klaar is om de streetwearscene te veroveren. Het ontwerp komt visueel tot leven door de art direction van het Britse creatieve outdoorplatform Steep Learning Group, en mode- en lifestylefotograaf Colette der Kinderen.

Net als alle KEEN schoenen is de Jasper Zionic bewust gemaakt zonder het gebruik van blijvende chemische stoffen. De schoen is PFAS- en antimicrobieelvrij en al het leer is afkomstig van leerlooierijen die gecertificeerd zijn door de Leather Working Group voor hun milieu- en sociale praktijken.

Credits: Keen x Grammici