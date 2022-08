Jassenmerk Maium lanceert voor het eerst volledige kindercollectie

Nederlands jassenmerk Maium heeft voor het eerst een volledige kindercollectie gelanceerd, zo is te lezen in een persbericht. "Met de nieuwe Future Ground collecties zullen kinderen even goed beschermd worden als volwassenen tijdens hun dagelijkse verplaatsingen," aldus het persbericht.

De collectie bestaat uit drie jassen; de 'poncho', de 'original', en de 'puffer'. De original voor kinderen kost 79 euro en de puffer 125 euro.

Maium is een regenjassenmerk uit Amsterdam. De merknaam is afgeleid van een woord voor regen in een Amsterdams dialect. De regenjassen worden gemaakt uit een plastic materiaal bestaat uit gerecyclede plastic flessen.