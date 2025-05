JD Sports: Carrière met stijl en speed

De Europese sportmode retailer JD Sports maakt sinds 1981 deel uit van het internationale retaillandschap. Begonnen met één winkel in Engeland, is het bedrijf vandaag de dag wereldwijd vertegenwoordigd met meer dan 3.400 vestigingen. Naast een breed assortiment van internationale merken zoals Nike, adidas, The North Face en Puma, heeft vooral het team, dat dagelijks werkt aan de verdere ontwikkeling van het bedrijf, bijgedragen aan het succes.

‘King of Trainers’ met carrièrekracht

JD Sports ademt jeugdcultuur, streetstyle en sport. Deze waarden doordringen niet alleen de winkels, maar ook de bedrijfscultuur. Wie hier werkt, wordt onderdeel van een omgeving die wordt gekenmerkt door dynamiek, innovatie en teamspirit. In plaats van starre hiërarchieën tellen eigen initiatief, een hands-on mentaliteit en de wil om mee te denken, vorm te geven en te groeien.

Of je nu Sales Assistant in de winkel, Visual Merchandiser of Teamleider bent – bij JD draait het om persoonlijkheid, trendgevoel en passie voor mode. Het doel is om klanten een echte winkelbeleving te bieden. Opleidingen, trainingen en carrièreprogramma's zorgen ervoor dat iedereen zijn of haar grenzen kan verleggen: snel, praktijkgericht en met een duidelijk perspectief. Ook buiten de winkelvloer, bijvoorbeeld in Buying, Logistiek, Marketing of E-commerce, toont het bedrijf zich als een toekomstgerichte werkgever met visie.

JD Sports-flagshipstore in Parijs Credits: JD Sports

Vol gas richting de toekomst

JD Sports expandeert niet alleen continu in de DACH-regio, maar wereldwijd: van Europa en Noord-Amerika tot Azië. Het internationale netwerk brengt niet alleen wereldwijde trends naar de winkels, maar biedt medewerkers ook diverse ontwikkelingsmogelijkheden. Wie zin heeft in nieuwe uitdagingen, kan deelnemen aan internationale projecten, nieuwe markten mee vormgeven of zijn of haar carrière over de landsgrenzen heen ontwikkelen. JD blijft daarbij altijd de vinger aan de pols houden – digitaal, dynamisch en vol mogelijkheden.

Gezocht worden teamplayers met persoonlijkheid, mensen die van streetwear houden, de drive van een snel veranderende retailomgeving waarderen en successen samen willen vieren. Kortom: wie carrière wil maken met stijl, vindt bij JD Sports niet alleen de juiste sneaker, maar ook een spannende weg naar de toekomst.