Je toekomst in de modewereld: Training bij Tom Tailor

Bij Tom Tailor draait een training om innovatie en ontwikkeling. Met meer dan 3.000 medewerkers in meer dan 30 landen zet het modebedrijf uit Hamburg zich in voor een diverse en inclusieve werkomgeving die zowel persoonlijke als professionele groei stimuleert. Vier verschillende programma's bieden praktische ervaring in kerngebieden zoals logistiek en e-commerce en geven leerlingen de vaardigheden die nodig zijn om succesvol te zijn in de dynamische modebranche. Tom Tailor is een hechte gemeenschap waarin iedereen – van stagiairs tot CEO's – wordt aangemoedigd om zich te ontwikkelen en actief bij te dragen aan het succes van het bedrijf, zowel binnen als buiten werktijd.

Inzicht in verschillende afdelingen

Tijdens de opleiding maken jonge professionals kennis met uiteenlopende functies binnen verschillende bedrijfsonderdelen. Vooral in het programma voor industrieel management krijgen zij een uitgebreid inzicht in afdelingen zoals marketing, sales, human resources, inkoop, financiën en duurzaamheid. Deze brede aanpak helpt deelnemers een veelzijdig competentieprofiel te ontwikkelen, waarmee zij goed voorbereid zijn op de uitdagingen van het bedrijfsleven. Naast praktijkgerichte kennis nemen ze ook verantwoordelijkheid in projecten die waardevolle inzichten bieden in bedrijfsprocessen. Bovendien krijgen leerlingen de ruimte om hun individuele interesses te ontdekken en verder te ontwikkelen. Als onderdeel van de #TTCrew, die waarden als vertrouwen, empathie, moed, innovatie en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel draagt, kunnen zij een sterk professioneel netwerk opbouwen en actief bijdragen aan de organisatie.

Een cultuur van samenwerking

De collaboratieve werkomgeving is een kenmerkend aspect van Tom Tailor. Leerlingen worden aangemoedigd om hiërarchie- en afdelings-overstijgend te werken, waardoor ze de mogelijkheid krijgen om vanuit verschillende perspectieven te leren en bij te dragen aan gezamenlijke projecten. Of het nu gaat om de organisatie van het jaarlijkse tafeltennistoernooi of de coördinatie van een kerstactie voor lokale kinderen - de leerlingen nemen vanaf het begin belangrijke verantwoordelijkheden op zich. Het programma stimuleert ook de creativiteit en stelt de leerlingen in staat om interne evenementen zoals de "Girls' & Boys' Day" en zelf georganiseerde fabrieksverkopen mee vorm te geven.

Credits: Tom Tailor

"De training bij Tom Tailor is voor mij bijzonder omdat iedereen hier op gelijk niveau werkt - openheid en het plezier om samen dingen te creëren, worden hier gewoon met hoofdletters geschreven. Ook onze kantoorhonden horen voor mij bij dit teamgevoel! Als leerling mocht ik hier bij TT al heel vroeg veel verantwoordelijkheid nemen, bijvoorbeeld voor de organisatie van een van onze eigen leerlingprojecten. Mijn persoonlijke hoogtepunt was het tafeltennistoernooi - de teamspirit, of je nu aan de tafel stond of ernaast, was gewoon geweldig." Jonna, afgestudeerde van het opleidingsprogramma bij Tom Tailor

Jonna. Credits: Tom Tailor

Toekomstige leiders opleiden

Voor iedereen die actief wil meebouwen aan de modebranche, biedt Tom Tailor een aantrekkelijke en praktijkgerichte leerervaring. In 2025 is het bedrijf van plan de volgende trainingprofielen te vervullen:

Deze programma’s bieden leerlingen de kans om hun professionele ontwikkeling zelf vorm te geven en de benodigde vaardigheden te ontwikkelen om bij te dragen aan een duurzame en innovatieve toekomst van de mode-industrie. Met de nadruk op creativiteit, samenwerking en verantwoordelijkheid, vormt Tom Tailor vandaag de leiders van morgen.