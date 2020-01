Jean Paul Gaultier stopt met modeshows

Modeontwerper Jean Paul Gaultier stopt met het geven van modeshows. Dit maakt hij bekend in een video op zijn Facebook-pagina. De show aankomende woensdag zal zijn laatste zijn, maar het betekent niet dat hij stopt met ontwerpen.

Gaultier viert met de aankomende show zijn vijftig jaar in de mode. Gaultier Paris, zoals de ontwerper het noemt, zal echter niet stoppen. Jean Paul Gaultier neemt dan ook geen afscheid van haute couture. In de video noemt de ontwerper dat hij een nieuw concept heeft, maar dat hij daar later meer onthullingen over zal doen.

Gaultier stopte in 2014 al met prêt-à-porter en hield daardoor alleen nog zijn couture lijn over. De ontwerper staat bekend vanwege zijn theatrale catwalkshows, dus het blijft de vraag hoe het nieuwe concept van Gaultier eruit gaat zien.

Beeld : Jean-Paul Gaultier AW19, Catwalkpictures