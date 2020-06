Jeanologia introduceert ‘Sanibox’ voor desinfecteren van modeproducten

Spaans denimbedrijf Jeanologia zette eerder al een speciale techniek in om gezichtsmaskers te desinfecteren. Nu heeft het bedrijf een speciale techniek ontwikkeld voor het desinfecteren van modeproducten: Sanibox. De techniek kan gebruikt worden door winkels, distributiecentra maar ook door individuen, aldus het persbericht.

Sanibox is de enige technologie op dit moment die gecertificeerd is als reiniging van het textiel, kleding, werkkleding en schoenen. De techniek werd gecertificeerd door het Spaanse Nationale Onderzoeksinstituut en weet tot 98 procent alle items te reinigen. Sanibox maakt gebruik van een ozon technologie in combinatie met luchtvochtigheid. Op deze manier kan snel en veilig een product worden gereinigd zonder de integriteit van het item aan te tasten.

“We hebben een product gelanceerd dat zal bijdrage aan het herstel [van de economie, red.] en consumenten vertrouwen zal opwekken. Reiniging en duurzaamheid zullen de sleutels zijn voor het herstel van onze industrie,” aldus Enrique Silla, de oprichter van Jeanologia, in het persbericht. “Consumenten zullen niet opnieuw gaan kopen als ze zich niet veilig voelen. Daarom moeten we alle betrokken partijen uit de industrie verenigen om de arbeiders en consumenten te beschermen tijdens de diverse fases van het productieketen door middel van reiniging.”