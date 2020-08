Jil Sander en Uniqlo werken na elf jaar weer samen

Elf jaar na de eerste succesvolle samenwerking tussen Jil Sander en Uniqlo voor de +J lijn die de twee samen drie jaar lang ontwikkelden, kondigt Uniqlo een nieuwe samenwerking aan. Het is verrassend nieuws nadat de twee in 2011 besloten hun samenwerking te stoppen .

Jil Sander en Uniqlo lanceerden de +J collectie in oktober 2009. De iets duurdere lijn met meer zakelijke kledingstukken voor dames en heren in de minimalistische stijl die zo kenmerkend is voor Jil Sander werd direct goed ontvangen. Toch besloten zij deze lijn na drie jaar te stoppen. De hernieuwde samenwerking die in de herfst van dit jaar wordt gelanceerd, komt daarom als een verrassing.

De exacte lanceringsdatum van de hernieuwde +J lijn is nog niet bekend gemaakt. Wel meldt een persbericht van Uniqlo dat het wederom een ingetogen, luxe lijn wordt voor zowel dames als heren, gemaakt van rijke materialen. In dit zelfde bericht vertelt Jil Sander dat ze voor de nieuwe collectie niet met moodboards of muzes werkt, maar vooral experimenteert met stoffen en pasvormen. “Ik wil me vooral concentreren op ontwerpen die echte mensen er beter uit laten zien."

Jil Sander (76) werd in Duitsland geboren en startte haar gelijknamige label in 1968. Eind jaren negentig werd haar bedrijf verkocht aan Prada en een paar jaar later trok zij zich ook terug als ontwerper van haar eigen merk. Het merk Jil Sander is nu in handen van Onward Holdings Co. Ltd. en de collecties worden ontworpen door het echtpaar Luke en Lucie Meier.

