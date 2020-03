Jimmy Choo debuteert make-up lijn

Modemerk Jimmy Choo, misschien nog wel het bekendst vanwege de schoenen geliefd door Sex and the City-karakter Carrie Bradshaw, stapt de beauty in. Het merk heeft namelijk een eerste make-up lijn gelanceerd.

De eerste collectie bevat lippenstift, nagellak en parfum allemaal geïnspireerd door de schoenen van het merk, aldus het persbericht. De beauty-collectie moet een vertaling zijn van het ‘universum van het merk: vrouwelijk, elegant, uitdagend en iets wat men bijblijft als ze het zien’.

In totaal zijn er tien kleuren lippenstift, acht kleuren nagellak en zes verschillende parfums. Nagellak kost 35 pond (37 euro), lipstick 50 pond (53 euro) en parfum 175 pond (186 euro).

Beeld: Jimmy Choo