Jimmy van der Pas over Lions Fashion Group: lef, ondernemerschap en de kracht van samenwerking

De Nederlandse modewereld heeft er een ambitieuze nieuwe speler bij. Met de oprichting van Lions Fashion Group (LFG) bundelen de merken Malelions, Croyez en Duquezzi hun krachten onder één bedrijf. “Wij willen next-gen merken de ruimte geven om te groeien,” zegt Jimmy van der Pas, Marketing Director bij Lions Fashion Group. “Niet alleen in omzet, maar in karakter, creativiteit en cultuur.”

De oprichting van LFG kwam voort uit een fase van natuurlijke groei, waarin de behoefte aan structuur en synergie steeds sterker werd. “We hadden verschillende projecten lopen,” vertelt Van der Pas. “De lancering van Duquezzi en de officiële start van LFG Productions waren een logisch moment om alles strategisch samen te brengen.”

Deze structuur brengt niet alleen operationele efficiëntie, maar vooral een schaalbare aanpak: specialisten kunnen hun kennis over meerdere merken inzetten, contracten met partners worden eenvoudiger en hebben meer te bieden aan retailers met een breder aanbod. “We kunnen intern slimmer werken, en richting onze partners en retailers sterker optreden,” legt Van der Pas uit. “Of een retailer nu op zoek is naar een breed, commercieel aanbod of juist naar een verfijnder herenmerk, wij kunnen altijd iets bieden dat past.”

‘Empowering next-gen brands’

De slogan van de groep, Empowering next-gen brands, vormt de rode draad in de strategie. LFG ziet zichzelf als een creatief ecosysteem waarin merken de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. “We stimuleren ondernemerschap en zelfexpressie, maar altijd binnen een cultuur van warmte en transparantie,” zegt Van der Pas. “Ambitie en doorzettingsvermogen zijn bij ons vanzelfsprekend, maar net zo belangrijk is gunnen. We groeien niet ondanks elkaar, maar dankzij elkaar en met elkaar.”

Deze gedachte wordt samengevat als een balans tussen nuchterheid en ambitie: bouwen met lef, maar zonder bravoure. De organisatie richt zich op duurzame groei, niet alleen in cijfers, maar in identiteit. “We doen dit vanuit een oprechte drijfveer om te creëren.” “Er is veel dankbaarheid voor iedereen die hieraan bijdraagt. Dat gevoel van samen iets opbouwen, met een gedeelde drive, dat is onze kern.”

Drie merken, één visie

Hoewel de merken binnen Lions Fashion Group elk een eigen karakter hebben, is er een duidelijke verbinding: authenticiteit, kwaliteit en een scherp gevoel voor de tijdgeest. De groep kiest bewust voor zelfstandige creatieve teams, zodat elke identiteit intact blijft.

Malelions spreekt een brede, mainstream doelgroep aan en positioneert zich als een familiebrand dat jong en oud verbindt. Croyez ademt streetwear: vernieuwend, urban en dicht op de trends. Duquezzi, die binnenkort lanceert met de eerste collectie, beweegt zich juist in het hogere segment, met een ingetogen en volwassen uitstraling, gericht op de moderne man die kwaliteit en stijl zoekt. “Door die merken naast elkaar te laten bestaan, kunnen we heel verschillende doelgroepen bedienen zonder dat ze van elkaar afnemen.” legt Van der Pas uit. “Het portfolio vult elkaar aan.”

Credits: Croyez

Credits: Malelions

Van productie tot partnerschap

Naast de merken speelt ook LFG Productions een strategische rol binnen de groep. Deze interne productietak verzorgt private-label producties voor externe partijen, van influencers tot bedrijven in de evenementen-, automotive- en lifestylebranche. “De vraag naar productie lag er al jaren,” vertelt Van der Pas. “We hebben het lang bewust klein gehouden, maar nu we de organisatie hebben uitgebreid, konden we er een aparte divisie van maken en hebben er mensen specifiek voor aangenomen." Dat geeft ons de ruimte om anderen te helpen zonder de focus op onze eigen merken te verliezen.”

Credits: Malelions

Vooruitkijken met lef

Toekomstgerichtheid is voor LFG geen buzzword, maar een bedrijfsstrategie. De groep investeert stevig in data-driven en AI-supported bedrijfsvoering, waarmee ze merken helpt om hun doelgroep beter te begrijpen en processen te optimaliseren. “AI is voor ons geen vervanging van creativiteit,” benadrukt Van der Pas. “Het is een middel om slimmer te werken. Door operationele processen te versimpelen, houden we meer ruimte over voor innovatie.”

Het doel is helder: LFG wil uitgroeien tot een toonaangevend collectief binnen de Nederlandse fashion- en lifestylemarkt, en dat niet alleen als commercieel succes, maar als inspirerende werkgever en samenwerkingspartner. “We willen het bedrijf zijn waar mensen graag bij willen horen,” zegt Van der Pas. “Zowel intern als extern. Een groep waar energie, passie en ondernemerschap voelbaar zijn.” “Net als een troep leeuwen vormen we een collectief waarin onafhankelijkheid en partnership elkaar versterken.”