John Galliano gaat samenwerken met Spaanse retailer Zara

Ontwerper John Galliano, die in 2024 vertrok bij Maison Margiela, is terug. Dit keer in een samenwerking met de Spaanse retailer Zara. De eerste collectie wordt verwacht in september 2026.

In een korte verklaring bevestigt Zara een tweejarige creatieve samenwerking met Galliano. Hij zal “de archieven van het merk herschrijven via een reeks seizoensgebonden collecties”.

Galliano zal direct werken met kledingstukken uit eerdere seizoenen van Zara. Hij zal deze “deconstrueren en herconfigureren tot nieuwe seizoensgebonden uitingen en creaties”. Zara voegt toe: “Geleid door een coutureproces en auteurschap, zullen de collecties gedurende de samenwerking seizoensgebonden worden uitgebracht.”

Galliano heeft een veelbewogen en controversiële carrière. Hij was vijftien jaar lang creatief directeur van het luxe Franse modehuis Christian Dior. In 2011 werd hij ontslagen na racistische en antisemitische uitlatingen. Na een periode van afwezigheid in de mode-industrie keerde hij terug bij Maison Margiela. Daar was hij van 2014 tot 2024 tien jaar lang artistiek directeur. Hij combineerde zijn romantische stijl met het deconstructieve, conceptuele DNA van het huis.

Hij is de nieuwste in de rij die samenwerkt met Zara. De Spaanse retailer werkte eerder al samen met ontwerpers Stefano Pilati, Anna Sui, Narciso Rodriguez, Samuel Ross en Ludovic de Saint Sernin, en met supermodel Kate Moss.