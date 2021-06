Joline Jolink test met resale van gedragen stukken

Nederlandse ontwerper Joline Jolink start een pilotproject met de herverkoop van oude items van het merk, zo blijkt uit een bericht op LinkedIn. Trouwe klanten worden opgeroepen om gedragen Joline Jolink kledingstukken in te leveren bij het merk.

Afgelopen week is er in Rotterdam al een eenmalige innamedag geweest waarbij Joline Jolink de eerste items heeft ontvangen. Als een item wordt verkocht, ontvangt de inbrenger daarvoor nieuw winkeltegoed. Jolink zorgt ervoor dat de items gestoomd en gecheckt worden en de items krijgen extra aandacht op de website en via social media. De ingeleverde stukken hoopt Jolink binnenkort te herintroduceren om op die manier een ‘kringloop te creëren waarin kleding van het merk eindeloos gedragen wordt’.

“Het is het beste voor de planeet als we onze kast vullen met kledingstukken waar we écht van houden. Daarom ontwerpen wij mode om zo lang mogelijk te dragen. Natuurlijk kan het gebeuren dat de liefde even op is, bijvoorbeeld als iemand van maat of van levensfase verandert. Het lijkt ons een mooi idee als iemand anders dan nog van die stukken kan houden,” aldus Jolink op LinkedIn.