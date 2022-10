Jolo Fashion group maakt bewuste keuzes in haar productieproces van kinderkleding: groen, sociaal, en succesvol

Duurzaam kleding produceren is uitdagend, laat staan als je verantwoordelijk bent voor 2,5 miljoen kinderkledingstukken per jaar. Jolo Fashion Group gaat voorop in de stoet en bouwt aan een duurzame, sociale en succesvolle business. Inge Dommerholt en Meauraine van Gorp voeren het duurzame beleid van de groep.

“Er moeten stappen gemaakt worden vanwege de aankomende wijzigingen in wet- en regelgeving ‘uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)’ die ingaat op 1 januari 2023”, begint Dommerholt. De wet naleven is de bare minimum. Volgens Dommerholt ligt de modebranche onder het vergrootglas en zal het zich met flinke druk duurzaam moeten gaan ontwikkelen. Fashion United vroeg aan Jolo’s duurzaamheidsexperts hoe de groep dat nu al op grote schaal voor elkaar krijgt.

Welke stappen moet je zetten als je als producent wil verduurzamen?

“Als groep van kinderkledingmerken, zet Jolo zich in voor de toekomst van onze kinderen. We werken samen met al onze merken en partners om onze operatie duurzamer en eerlijker te maken. Deze langetermijnverbintenis werkt alleen met sterke pijlers voor een sociale én ecologisch duurzame keten. We hechten niet alleen waarde aan the perfect picture, maar ook aan the bigger picture. Daarom hebben we drie duurzaamheidspijlers opgesteld waarmee we onszelf uitdagen om duurzamer te worden: een sociale en duurzame keten, duurzame materialen en samen leren.”

Hoe werken jullie toe naar een duurzame keten?

“Transparantie in onze supply chain is een voorwaarde om de juiste keuzes te maken. In 2019 hebben we onze 17 grootste productielocaties ge-audit. Aan de hand van de data hebben we voorwaarden opgesteld waar onze partners en leveranciers aan moeten voldoen. We werken samen met hen aan de naleving en het actief verbeteren van hun prestaties via CAP's [aandachtspunten] en Supplier Summits – bijenkomsten waarbij we onze leveranciers informeren en trainen om samen ‘future fit’ te blijven.

Met onze 12 grootste leveranciers zijn we in april 2022 een nieuwe fase van ons project ‘keten transparantie’ gestart, waarbij we via online blockchain-technologie de productieketen in kaart proberen te brengen. De inzichten die we hieruit krijgen zijn ontzettend waardevol en we gaan ze gebruiken bij de verdere uitrol van onze duurzaamheidsstrategie.

Tenslotte wil Jolo haar eigen CO2 Footprint minimaliseren – met haar fysieke rol in distributie, warehousing, showrooms en kantoorruimte. In 2019 zijn onze kantoren in Weesp en Amstelveen verhuisd naar een nieuw klimaatneutraal kantoor in Amsterdam (energielabel A++++) en zijn er zonnepanelen geplaatst op het dak van onze bestaande locatie in Made . Er liggen plannen klaar om de kantoren en distributie in Made en Breda samen te voegen in een nieuw te bouwen pand. Daarmee worden we klimaatneutraal.”

Hoe staat Jolo tegenover duurzame materialen?

“We hanteren voor onze materiaalkeuzes het Good-Better-Best inkoopbeleid, dat minimale eisen (minimal good) stelt waar onze materialen aan moeten voldoen en tegelijkertijd uitdaagt om de beste materialen te zoeken.

Voor het zomerseizoen 2023 hebben +/- 50 % van onze polyester jassen gemaakt van gerecycled materiaal en voor de wintercollectie wordt dat 75%. Op dit moment bevat +/- 70 % van onze katoenen producten een duurzaam component zoals CmiA katoen, organic katoen, OCS of GOTS gecertificeerde katoen en in 2024 geldt dat voor al ons katoen. We maken geen gebruik van dierlijke materialen, zoals bont, dons, angora en wol. Onze polybags zijn gemaakt van 100% gerecycled polyester. Al onze leveranciers volgen al sinds 2017 onze Restricted Substance List (RSL). Het doel van de RSL is om het gebruik van gevaarlijke stoffen in productie van onze kleding te voorkomen.”

Dit jaar hebben we het GOTS-scopecertificaat ontvangen en daar zijn we trots op. Als we met GOTS- gecertificeerde leveranciers samenwerken, mogen zij nu een GOTS label aan onze producten hangen. Het GOTS-label garandeert dat de productie op een milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde wijze

Hoe kun je samen leren met je partijen?

“Jolo heeft langdurige relaties met partners, leveranciers en klanten. Samen leren, innoveren en creëren we. Specifieke focus ligt op het ontwikkelen van onze community op het gebied van duurzaamheid.

In samenwerking met een externe consultant stellen we onze medewerkers en leveranciers in staat om te leren over duurzaamheid met workshops en summits. Zo worden zij geïnformeerd en geïnspireerd om samen onze uitdagingen aan te gaan. Twee keer per jaar geven we practical cases aan designers en brandmanagers. Sinds 2020 bieden we ook teamcoaching aan voor alle brands binnen onze organisatie om hun duurzaamheidsdoelen en focus te bespreken.

In 2022 zijn we gestart met Happy Team meetings met collega’s vanuit diverse functies en locaties, om de interne duurzame inzetbaarheid op de kaart te zetten binnen Jolo. Uit deze meetings komen leuke actiepunten die bijdragen aan het werknemersgeluk, gezondheid en duurzame initiatieven.”

Hoe meten jullie je duurzame voortgang?

We hebben doelen gesteld in lijn met onze pijlers. Allereerst willen we meer transparantie in de keten: we willen weten waar onze producten gemaakt worden en werken aan transparantie in de keten met behulp van een online blockchain-technologie. Daarnaast hebben we het sociale doel om eerlijk & veilig te produceren. Van onze 6 belangrijkste leveranciers zijn 17 productielocaties beoordeeld op basis van onze minimumvereisten. Zij verbeteren actief hun prestaties op basis van CAP's, corrigerende actieplannen, die we hen helpen definiëren. We zullen dit aankomende jaren verder uitbreiden, met als target om in 2025 al onze leveranciers beoordeeld te hebben.

Over Jolo Fashion Group

De Nederlandse Jolo Fashion Group is opgericht in 1976 als producent van kindermode – van baby tot tiener. Meer dan 100 doorgewinterde professionals in Europa maken Jolo een echte specialist in het ontwerpen en produceren van kinderkleding. De groep levert naast private labels en bestaande merken van grote retailers ook haar eigen labels. De 18 merken maken gebruik van de gedeelde backoffice van Jolo, maar ze hebben elk een eigen DNA en opereren autonoom. Samen vormen ze een internationaal merkenportfolio. Jolo Fashion Group in zijn geheel is een levendig, creatief bedrijf dat voortdurend groeit en innoveert.