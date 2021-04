Jong Nederlands merk Cruèl lanceert schoenen capsule collectie met Bronx

Nederlands merk Cruèl heeft de handen ineen geslagen met schoenenmerk Bronx, zo laat oprichter en ontwerper William Ampofo weten aan FashionUnited. De capsule collectie bestaat uit zes gedeconstrueerde schoenen.

De schoenen zijn beschikbaar in wit en zwart en zijn vanaf vandaag beschikbaar op de website van Cruèl. “In het leven staan we sterk samen, geven we elkaar kracht en vieren we elkaars erfgoed en visies,” aldus het merk over de samenwerking. “Met deze samenwerking helpen we de gemeenschap realiseren dat vriendschap prachtig is.” De schoenen zijn ook te zien in de FW21 presentatie van Cruèl.

Het jonge Nederlandse merk was afgelopen september ook te zien tijdens de coronaproof versie van Amsterdam Fashion Week.