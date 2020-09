Verrassende AFW-show: Cruèl neemt publiek mee in hypnotiserende show

Het publiek wordt de stilstaande roltrappen van het oude V&D-pand aan het Rokin in Amsterdam opgeleid. Aan de linkerhand staat een groep modellen, zestien om precies te zijn, omringd met stoelen op 1,5 meterafstand van elkaar. In een raster van vier bij vier staan ze opgesteld - het is de presentatie van de SS21-collectie van het Amsterdamse modemerk Cruèl. Het blijft lange tijd ijzig stil.

Het geeft de kans de modellen alvast goed een voor een te bekijken. Cruèl-ontwerper William Ampofo staat bekend om zijn techniek van het deconstrueren en reconstrueren van items. Zo fungeren opengeknipte broeken als het materiaal voor een rok en hebben modellen een gehele blouse extra op de achterkant van hun top gestikt. Panelen die duidelijk van oude items komen zijn gestikt op witte overhemden op donkere broeken. Het geeft een fijn contrast in het geheel. Het kleurpalet van de collectie, wit, zwart, bruin en donkerblauw, past perfect bij de showlocatie. Van het oude V&D-gebouw is alleen nog een geraamte over en het onthult de betonnen vloeren en de houten balken aan het plafond.

Cruèl verrast op AFW met originele showchoreografie

Wie verwacht dat de modellen op hun plaats, in het raster, blijven staan, blijkt het mis te hebben. Een hypnotiserend nummer met een fijne onderliggende beat en mysterieuze zang wordt opgestart. Na enige tijd draaien alle modellen gelijktijdig een kwartslag. Dit gebeurt nog drie keer totdat ze weer in de startpositie komen te staan. Op dat moment heeft het publiek al goed en lang naar de ontwerpen kunnen kijken, maar de choreografie van de show is nog niet klaar. Een voor een stappen de modellen van de ‘voorste’ rij op een denkbeeldige catwalk en lopen voorlangs het raster, slaan rechts af en sluiten zich achteraan terwijl de rijen verder naar voren schuiven. Op deze manier komen alle ontwerpen en modellen, die overigens het evenbeeld van diversiteit zijn, aan bod.

Ampofo gaat met zijn ontwerpen voor het opzoeken van de grens en het in staat stellen van de drager om zichzelf uit te drukken. Cruèl reflecteert op de hedendaagse samenleving door middel van kleding en ‘A Memoir of Adumbration’ richt zich op het focussen op een toekomst van hoop. Een gepaster thema voor een show tijdens een modeweek die moet voldoen aan coronaregels is er bijna niet.

Het is zeldzaam dat alle elementen van een show zo goed samen komen als ze deden bij de Cruèl-show. De muziek had een goede beat, was opzwepend, maar tegelijkertijd ook mysterieus en kalm. De choreografie was eveneens verrassend, wellicht door het anderhalve meter aspect van de show, maar een welkome verandering van het gangbare showconcept. Deconstructie in de modewereld op zichzelf is niet nieuw, maar het feit dat de ontwerpen zo goed bij de achtergrond paste maakte het plaatje compleet. Bezoekers zijn dan ook slim als ze Cruèl op hun ‘must watch-list’ zetten voor volgende modeweken. Dit merk gaat de modewereld nog verrassen.

Over Cruèl

Cruèl is opgericht door ontwerper William Ampofo in 2018. Kenmerkend voor het merk zijn de experimenten met deconstructie en reconstructie van items. Ampofo gebruikt zijn ontwerpen om zijn levensfilosofie te vertalen naar een breed publiek. De identiteit van het merk is gevormd door het erfgoed van Amsterdam, de thuisbasis van het merk. De ontwerper ziet vrijheid en creativiteit als een van de belangrijkste dingen in het leven - iets dat bij de stad hoort, aldus de omschrijving op de website van het merk.

Ontwerper William Ampofo door Team Peter Stigter