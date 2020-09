Jong talent en nieuwe vormen: Danie Bles over Amsterdam Fashion Week in coronatijd

Het is bijna niet voor te stellen: tijdens de vorige editie van Amsterdam Fashion Week in maart zaten de mensen nog rijen dik langs de catwalk bij Ninamounah, dansten ze in blueskroeg Maloe Melo met de modellen van Studio Elzinga en werden ze in de Noord-Zuidlijn verrast door een guerrilla-show van G-Star. Nog geen week later ging de intelligente lockdown in en werden diezelfde scenario’s in één klap ondenkbaar.

Veel modeshows en modeweken werden dit voorjaar geschrapt of naar het digitale domein verplaatst. Zoniet AFW, dat eind augustus een splinternieuw programma presenteerde voor de septembereditie, die over anderhalve week van start gaat. Kleinschaliger dit keer, en zonder dansfeestjes - maar met veel vertrouwde namen, een aantal nieuwkomers en gevarieerde presentaties op markante plekken. FashionUnited spreekt AFW-eigenaar Danie Bles over het organiseren van een modeweek in coronatijd. “Natuurlijk zijn er veel logistieke uitdagingen, maar die hebben we gelukkig niet voor het laatst bewaard. In deze tijd moet je daarmee beginnen, niet eindigen.”

AFW in coronatijd: creativiteit en nieuwe presentatievormen

Als FashionUnited Bles belt, op maandagavond, zit ze middenin de voorbereidingen. “Ik doe van alles door elkaar,” vertelt ze. “Productie, interviews, meetings met locaties en ontwerpers… Amsterdam Fashion Week is altijd hetzelfde soort proces: je werkt er het hele jaar door aan, en dan aan het einde is er een soort eindsprint.” Ze lacht: “Veel koffie, veel chocola.”

Als je Bles zo hoort praten, lijkt het bijna alsof het business as usual is. In zekere zin is het dat ook, zegt Bles. De eerste maanden van de lockdown verliepen de meeste vergaderingen via Zoom, maar ze gingen wel gewoon door. Zij zag het zitten, de ontwerpers zagen het zitten, dat was genoeg. “Iedereen werd met corona geconfronteerd, en iedereen probeerde er het het beste van te maken. Dat zorgde vooral voor een gevoel van saamhorigheid en de wil om elkaar te supporten.”

Bles heeft geen moment overwogen om de modeweek van de agenda te halen. “Vanaf het begin van de lockdown ben ik ervan overtuigd geweest dat AFW moest doorgaan. AFW is in de eerste plaats een platform voor talent. Dit is het beste moment om zo’n platform te bieden, om creativiteit te vieren en beginnende ontwerpers te steunen. Maar ik wil ook laten zien dat je in deze tijd verschillende manieren kan vinden om jezelf te presenteren.”

Dat blijkt uit het programma van AFW, dat een waaier is van originele presentatievormen. Ronald van der Kemp bouwt een ‘live installation’ in Hotel de L’Europe, Elzinga opent in poptempel Paradiso een fototentoonstelling. De deelnemers van Duran Lantinks talentenprogramma ‘Visions Of’, een samenwerking met Bataviastad Fashion Outlet, vullen het voormalige V&D-pand met een variëteit aan individuele concepten en richten een etalage in in het Van Gogh Museum. AFW-debutant Mulas Hybrid Haus maakte een modefilm in samenwerking met visual artist Mila van der Linden. Een andere nieuwkomer, Bodil Ouédraogo, ontwierp een projectie die in het Stedelijk Museum zal worden getoond.

Paradiso, Hotel de L’Europe, het Stedelijk, het Van Gogh - het zijn niet de minste locaties. Bles: “De coronacrisis heeft ons wat dat betreft ook kansen geboden. We kunnen op unieke plekken terecht waar we met AFW anders niet zomaar kunnen komen. Hotel de L’Europe, bijvoorbeeld, zit gewoonlijk bomvol met toeristen. Dat is dit jaar niet zo.”

Intiem, maar met een groot bereik

Hoe ruim de gebouwen ook zijn, vanwege de coronarestricties is er minder ruimte voor toeschouwers. Dat betekent: werken met timeslots, of presenteren voor een klein publiek. Die kleinschaligheid heeft ook wel wat, vindt Bles. “Mijn oma ging vroeger naar salonshows, intieme presentaties met kleine aantallen genodigden. Het is heel bijzonder om die met een select gezelschap te kunnen bijwonen. Dan kun je het werk tenminste ook echt zien en voelen.”

Het hele programma van de modeweek wordt ook digitaal toegankelijk gemaakt. Sommige ontwerpers, zoals Mulas Hybrid Haus, presenteren hun werk zelf in virtueel format. Van performances op locatie worden livestreams verzorgd. Die zijn via het internet te bekijken, of op een van de schermen die in de stad worden geplaatst. De livestreams moeten iedereen die de modeweek niet kan bijwonen de kans geven om mee te kijken.

Ook buiten coronatijd is een groot digitaal bereik belangrijk, benadrukt Bles. Het is onderdeel van de functie van de modeweek als internationaal podium. “Iedere performance die plaatsvindt moet je goed digitaal vastleggen. Als jonge designer doe je mee aan AFW zodat je je werk aan de de wereld kan laten zien, en die wereld beperkt zich niet alleen tot Nederland.”

Een podium voor nieuw talent

De nieuwkomers zijn misschien wel het meest opvallende evenement van het AFW-programma. Naast Ouédraogo en Mulas Hybrid Haus zijn dat de jonge merken Cruèl en Reconstruct. Hoe komen deze op het programma terecht? “Aan het begin van elke voorbereiding doen we een brainstormsessie, die gaat dan echt alle kanten op. Een aantal ontwerpers, zoals Ronald van der Kemp en Elzinga, willen we graag terugzien. Maar er is ook zo veel nieuw talent dat we willen presenteren, jonge ontwerpers die daar zelf nog niet de middelen voor hebben. Uiteindelijk moeten we selectief zijn, en de kwestie terugbrengen op de relevantie van de designer.”

Soms wint Bles daarbij advies in van andere modespelers. “Op straat in Amsterdam zie je de laatste jaren veel streetwear. Die is in Nederland goed vertegenwoordigd door merken als Patta, Daily Paper, Filling Pieces en Olaf Hussein. We vinden het belangrijk om hen erbij te betrekken. Ik heb een aantal van hen benaderd en gevraagd: wie vinden jullie dat we moeten laten zien?”

Met elke editie nieuwe namen op het programma en eigenzinnige, geëngageerde presentaties groeit AFW in strekking én aanzien. “Voor de eerste editie van AFW was het echt knokken om bepaalde merken erbij te krijgen,” vertelt Bles, “maar gelukkig komt daar nu langzaam verandering in. Het is en blijft een waanzinnige uitdaging elke keer om alles van de grond te krijgen, maar ik vind het zo tof dat er nu zo veel designers zijn die vol overgave en enthousiasme mee willen doen, ook in deze tijden.”