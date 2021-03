Jongeren blijven ‘big spenders’ in mode, geven voorkeur aan Nederlandse merken

Nederlandse jongeren spenderen hun geld het liefst aan mode, zo blijkt uit de New Luxury Fashion Monitor van Winkelstraat.nl en onderzoeksbureau Qrius. En dan niet zomaar mode: twee op de drie koopt regelmatig luxueuze mode-items, zoals sneakers van merken als Balenciaga, Alexander McQueen of het Nederlandse Filling Pieces. Nederlandse merken doen het over het algemeen goed bij scholieren en studenten, zo is in het onderzoek te zien. 68 procent van de scholieren en 52 procent van de studenten koopt liever bij Daily Paper of Black Bananas dan bij internationale modemerken.

Liever nieuwe sneakers dan de sportschool

Winkelstraat.nl en Qrius deden onderzoek onder 1.000 Nederlandse jongeren in de leeftijd tussen 15 en 30 jaar. De hang naar mode onder deze groep is duidelijk: 88 procent van hen koopt eerder een paar nieuwe sneakers dan geld uit te geven aan een vakantie of een sportschoolabonnement. Een op de drie spendeert 250 tot 500 euro per jaar aan mode, een op de vijf jongeren meer dan 1.000 euro per jaar. Moet er bespaard worden, dan geven jongeren minder uit aan accessoires (44 procent) of vakanties en festivals (28 procent), maar bezuinigen ze liever niet op kleding.

Luxemode is voor jongeren een belangrijke categorie: 68 procent zegt regelmatig luxe-items te kopen. Volgens Joost van der Veer, CEO van Winkelstraat.nl, is luxe een ‘onmisbaar onderdeel’ in het leven van Generatie Z en millennials. “We zien dat ook terug in de verkoopcijfers van winkels en merken in luxe fashion die op onze marktplaats zijn aangesloten. De coronacrisis heeft nauwelijks impact gehad op de mode-uitgaven van deze generaties,” aldus Van der Veer. Voor basics blijven grote ketens zoals Zara en H&M bij 94 procent van de jongeren populair. Ook zegt 69 procent van de jongeren gevoelig te zijn voor kortingen.

Jongeren winkelen online, maar bij voorkeur in fysieke winkels

Hoewel online shoppen jaarlijks groeit, geven de meeste jongeren - zo’n 66 procent - nog altijd de voorkeur aan winkelen in een fysieke winkel of warenhuis. 34 procent koopt kleding het liefst online: 30 procent bij multibrand-retailers en 4 procent direct bij merken.

Hoe laten jongeren zich inspireren? 54 procent zegt hun stijlinspiratie bij hun vrienden te halen, 27 procent bij online influencers en 17 procent bij acteurs en artiesten. Instagram is voor 59 procent van de jongeren de belangrijkste mediabron, zo blijkt uit het rapport. Ook TikTok en Snapchat doen het goed, vooral onder scholieren.

Over de New Luxury fashion Monitor

De New Luxury Fashion Monitor geeft inzicht in het shopgedrag van de jonge generatie in Nederland en hun houding ten aanzien van luxe merken en mode. Het onderzoek werd uitgevoerd door Qrius in opdracht van webshop Winkelstraat.nl. Winkelstraat.nl verkoopt collecties van ruim 600 premium- en luxemerken, afkomstig van Europese retailpartners. Daaronder vallen onder meer Dsquared2, Gucci, Kenzo en Filling Pieces.