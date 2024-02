Jorge Mataix (Belda Lloréns): "De circulaire economie is een onderscheidende factor en de drijvende kracht achter de herindustrialisatie van de textielindustrie"

De integratie van de circulaire economie in de textielindustrie is meer dan een trend. Het is een dringende noodzaak en biedt kansen voor innovatie en onderscheid. Jorge Mataix, partner en familielid van Francisco Mataix, algemeen directeur van Belda Lloréns, die we geïnterviewd hebben, weet dit als geen ander. Sinds de oprichting van het ingrediëntenmerk ECOLIFE zes jaar geleden, loopt het in Alicante gevestigde multinationale bedrijf voorop in duurzaamheid in de spinnerij. Het is een pionier in Europa in het gebruik van duurzame materialen en voert alle productie uit in Spanje. Om de circulaire economie te stimuleren, introduceert ECOLIFE dit jaar een nieuw product: E-Circle.

Jorge Mataix Credits: ECOLIFE / Belda Lloréns

Wat is de huidige situatie van Europese textiel in de circulaire economie?

Europa focust momenteel op digitalisering en de circulaire economie. De textielsector, een van de grootste CO2-uitstoters, speelt hierin een cruciale rol. Belda Lloréns is met name in Spanje een voortrekker, met een geschiedenis van meer dan 40 jaar in het gebruik van duurzame materialen. De volgende stap is de implementatie en bevordering van de circulaire economie om de textielindustrie duurzamer te maken.

Wat zegt de Europese wetgeving over de circulaire economie?

Op Europees en Spaans niveau zijn regelgevingen in ontwikkeling om kledingproducenten verantwoordelijk te stellen voor de gehele levenscyclus van hun producten, van het gebruik van grondstoffen tot het ontwerp. Dit moet op Europees niveau in acht worden genomen, aangezien deze regelgeving naar verwachting vanaf 2025 van kracht zal zijn.

Er is echter geen technologie die voldoende ontwikkeld is om al deze kledingstukken en post-consumer afval, waarvan momenteel meer dan 80% naar stortplaatsen en verbrandingsovens wordt gestuurd, te verwerken. Hierdoor wordt slechts 25% gerecycled. De regelgeving en urgentie zijn duidelijk aanwezig. Nu ontbreekt alleen nog een mechanische of chemische oplossing om dit probleem aan te pakken.

Credits: ECOLIFE / Belda Lloréns

Hoe bevordert Belda Lloréns de circulaire economie?

Belda Lloréns implementeert de circulaire economie door gebruikte kleding om te zetten in textielvezels, die worden verwerkt tot nieuwe garens en stoffen. Deze aanpak sluit aan bij de twee belangrijkste methoden van de circulaire economie: mechanisch en chemisch.

Wij geven de voorkeur aan de mechanische methode omdat deze schoner en duurzamer is. We gebruiken echter ook post-consumer vezels die chemisch zijn verwerkt door fabrikanten. Dit proces houdt in dat oude kledingstukken worden ontdaan van ritsen, knopen en andere accessoires, waarna ze naar bedrijven zoals RB Fibres en Recuperados LLacer gaan. Daar verkrijgen we post-consumer, veelkleurige vezels. Door deze te mengen met andere duurzame vezels, kunnen we garens, stoffen en uiteindelijk nieuwe kleding produceren die een percentage van de veelkleurige resten van gebruikte kleding bevat.

Credits: ECOLIFE / Belda Lloréns

Welke innovaties en producten bieden jullie aan?

Bij Belda Lloréns hebben we het product "E-Circle" ontwikkeld, dat meerkleurige post-consumer materialen zoals BCI-katoen (Better Cotton Initiative) en gerecycled polyester uit textiel (niet uit flessen) combineert. Dit minimaliseert het water- en CO2-verbruik. We zijn van plan om een reeks van 6-7 kleuren te lanceren voor kleding-, mode- en thuis textielbedrijven. Het unieke is dat we garens produceren zonder toegevoegde kleurstoffen, omdat de kleur afkomstig is van de gebruikte, veelkleurige post-consumer artikelen zelf.

Bij hergebruik van open-end garens is het gebruik van post-consumer vezels beperkt tot een bepaald percentage in nieuwe garens.

Dit nieuwe product, E-Circle, is gecertificeerd door het bedrijf BCome, een platform dat ons informeert en certificeert over de milieu-impact in termen van CO2, water en energie, zowel in termen van verbruik als besparingen vergeleken met dezelfde nieuwe materialen. We zijn van mening dat we ons moeten inzetten om deel uit te maken van een oplossing voor het beheer van post-consumer afval.

Credits: ECOLIFE / Belda Lloréns

Naast E-Circle, dat gericht is op het meerkleurige post-consumer segment, is ons kleurenassortiment ook gebaseerd op E-Denim, dat zich richt op post-consumer denim.

E-Denim bestond al, maar zal nu worden opgenomen in deze nieuwe richting die gefocust is op de circulaire economie. Hiermee zullen we in staat zijn om een standaard product op voorraad te hebben, zodat mensen meerkleurige post-consumer producten kunnen integreren of een B2B-circulaire economie project kunnen starten.

We hebben al klanten die zich richten op werkkleding, zoals FRISTADS, CHAUDDEVANT, DIBELLA, met wie we samenwerken in de circulaire economie. Deze klanten bevinden zich voornamelijk in Noord-Europa, waar het bewustzijn van consumenten groter is dan in het zuiden.

In Spanje werken we bijvoorbeeld samen met bedrijven zoals Mayoral. We voeren bepaalde B2B-projecten in de circulaire economie uit, zoals "Post-Consumer In Stock Service", met dit veelkleurige concept met onze garens.

Credits: ECOLIFE / Belda Lloréns

Welke rol ziet u weggelegd voor textielbedrijven, consumenten en overheden?

De overgang naar een circulaire economie vereist een gezamenlijke inspanning van bedrijven, consumenten en overheidsinstanties. Bedrijven moeten duurzame en circulaire producten aanbieden, zoals wij dat doen. Bij Belda Lloréns zijn we in staat producten aan te bieden die consumenten informeren met al hun certificeringen, traceerbaarheid en milieu-impact, identificeerbaar via een QR-code. We werken samen met BCome, die de meest prestigieuze methode van de Ellen MacArthur Foundation gebruikt om zowel de traceerbaarheid als de milieu-impact van onze garens en dus van het weefsel en het eindproduct te certificeren.

Daarnaast moeten consumenten worden geïnformeerd en bereid zijn om producten te kopen die de circulaire economie en duurzaamheid bevorderen. Consumenten moeten door middel van onderwijs op scholen en universiteiten bewust worden gemaakt van deze kwesties.

Credits: ECOLIFE / Belda Lloréns

Tot slot zouden overheidsinstanties beleid en voorlichting over duurzame consumptie moeten bevorderen. Een andere manier om de sector te herindustrialiseren zou zijn dat de overheid wetgeving promoot en ondersteunt, zodat textielproducten van overheidsinstanties, zoals uniformen voor het leger, brandweer, ziekenhuizen, politie, enz., worden gerecycled en via de circulaire economie opnieuw worden omgezet in kleding. Het idee is om deze kledingstukken lokaal aan te schaffen, die een deel van hun eigen afval bevatten. Dit zou een grote bijdrage leveren aan het creëren van banen en het stimuleren van de nationale en Europese textielindustrie.

Een andere manier om het gebruik van de circulaire economie in textiel te bevorderen, zou zijn om textielproducten te classificeren op basis van hun milieu-impact, met gradaties van A tot D (waarbij D de minste en A de meeste milieu-impact heeft), vergelijkbaar met hoe dat nu gebeurt bij voedsel of wasmachines die het energieverbruik meten. Dit zou een zeer nuttig instrument zijn voor consumenten bij het kiezen van een product op basis van CO2-uitstoot of waterverbruik.

Ik ben ervan overtuigd dat we er alles aan zullen doen om verandering teweeg te brengen. In Spanje betaalt 20 procent van de consumenten van luxe textiel te veel voor een handtas of een jas. Als we hetzelfde percentage kunnen bereiken met een duurzame consument, zou dat zinvol zijn.

