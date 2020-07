Josephine & Co: Jonger, cooler en duurzamer dan ooit

Het iconische damesmodemerk Josephine & Co werkt al een tijdje aan een strakke nieuwe koers, die collectie voor collectie duidelijker zichtbaar wordt. De belangrijkste verandering is het van origine licht klassieke imago dat beduidend jonger en dynamischer is geworden, maar ook het gebruik van meer natuurlijke en duurzame materialen en – last but not least – een verbeterde marge van maar liefst 3.0 voor de Nederlandse markt.

Altijd in beweging

Harold van der Mark, oprichter en drijvende kracht van Josephine & Co, is een entrepreneur met een duidelijke eigen visie die vernieuwing niet schuwt. ‘Toen ik in 1994 met Josephine & Co begon, stond hoogwaardige kwaliteit en luxe stofgebruik synoniem aan een klassieke uitstraling. Die tijd ligt achter ons, als merk moet je je willen – en durven – ontwikkelen en dat doen we continu. We zijn al lang niet meer archetypisch ‘klassiek’: een speelse touch en een moderne – flink tegen high fashion aanleunende - insteek maken de collecties onderscheidend en karaktervol, net zoals de Josephine & Co vrouw. De dynamiek tussen het modeklimaat, de retailer, de doelgroep en het merk is altijd in beweging. De kunst is daar in mee te gaan zonder het merk-eigen karakter te verliezen.’

Young classic meets urban cool

Wie is dan die next gen Josephine & Co vrouw? Harold van der mark: ‘Om de huidige – en toekomstbestendige - Josephine & Co vrouw te omschrijven, gebruik ik een handjevol steekwoorden die in hun samenhang de merkidentiteit uitstralen. Kort maar krachtig: Young Classic meets Urban Cool, zelfverzekerde vrouwen met lef, een sterke eigen smaakbeleving en vooral heel veel plezier in mode.’

Natuurlijk & duurzaam

Ongeacht de veranderende tijden: wat nooit zal veranderen is de hoogwaardige kwaliteit van de stoffen en garens. Harold van der Mark: ‘Kwaliteit is een constante factor. Josephine & Co staat bekend om de mooie stoffen en garens, dat is onlosmakelijk verbonden met ons DNA. We selecteren onze stoffen en garens om de esthetische kwaliteit – Josephine & Co is in de eerste instantie natuurlijk een modemerk – maar vallen daarbij meestal voor natuurlijke stoffen en garens.’ Katoen, wol, linnen en tencel zijn all-time favourites binnen elke collectie. En hoe zit het met de duurzaamheid? ‘Ook dat is een hot topic, en beslist geen holle frase: de meeste garens en grondstoffen die we gebruiken zijn stevig gecertificeerd.’

Vriendelijk geprijsd + hoge marge

Nu we toch bezig zijn het DNA van Josephine & Co in kaart te brengen: hoe zit het met het prijsniveau? Als men de kwaliteit en duurzaamheid van de collecties ziet, is het prijskaartje vaak een aangename verrassing. Harold van der Mark: ‘Josephine & Co is absoluut betaalbaar, niet alleen qua value for money maar ook binnen het prijsniveau van min of meer vergelijkbare merken. Retailprijzen vanaf €39,90 voor een T-shirt, €79,90 voor een broek, €69,90 voor knitwear en €139,90 voor een blazer zijn aantrekkelijk voor een breed publiek. Met als klap op de vuurpijl de royale 3.0 marge voor de Nederlandse retailers, die zomer 2021 van kracht wordt. Harold van der Mark: ‘We zijn gewoon goed in het sourcen en ontwikkelen van een mooi product waarbij we alle betrokken partijen – inclusief de producenten – een eerlijke prijs gunnen. Met vier collecties per jaar – een brede hoofdcollectie en een compacte flashcollectie per seizoen – bieden we een perfect uitgebalanceerd modebeeld dat altijd up to date is.’