Josephine & Co speelt in op de veranderende seizoenen met de nieuwe SS25 collectie

Bij Josephine & Co staat innovatie centraal. In de opkomende SS25 collectie neemt Josephine & Co inspiratie uit de steeds latere en veranderende zomer, met een belang voor veelzijdigheid en esthetiek.

SS25 collectie: drops voor verschillende weersomstandigheden

Geïnspireerd door de late start van de zomer in recente jaren, heeft Josephine & Co de nieuwe SS25 collectie opgedeeld in verschillende drops, elk afgestemd op de temperaturen en weersomstandigheden van dat moment. Aan het begin van het seizoen bevat de collectie kledingstukken van warmere materialen en stijlen, gekenmerkt door krachtige kleuren. Naarmate het seizoen vordert en de temperaturen stijgen, verschuift de focus naar lichtere stoffen zoals katoen en linnen, met een kleurenpalet van zachte pastels en neutrale tinten.

De stoffen keuzes reflecteren en streven naar comfort en duurzaamheid, met een sterke focus op natuurlijke materialen zoals katoen, viscose en linnen, aangevuld met innovatieve Seawool®, een baanbrekend textielmateriaal gemaakt van afvalstoffen uit de zee. De gebreide stukken combineren alpaca, merino en viscose met katoen voor een luxueus gevoel en moeiteloze stijl, waardoor elke creatie niet alleen mooi is om te zien, maar ook heerlijk om te dragen.

SS24 collectie, SS25 volgt binnenkort Credits: Josephine & Co

Kleurenspektakel

De SS25 collectie en gebruik van Seawool® van Josephine & Co speelt in op deze veranderende seizoenspatronen en biedt een verscheidenheid aan kleurthema's zoals "Blossom Blush", "Sunset Blaze" en "Soft Touch". Elk thema is zorgvuldig samengesteld om aan te sluiten bij specifieke momenten en weersomstandigheden.

Aan het begin van het seizoen introduceert Josephine & Co krachtige kleuren gecombineerd met neutrale tinten, wat resulteert in een dynamische en gebalanceerde uitstraling. Naarmate het weer warmer wordt, verschuift het kleurenpalet naar zachte pastels en neutrale tinten, perfect voor de maanden april en mei. Deze aanpak zorgt voor een collectie die niet alleen modieus maar ook functioneel is, afgestemd op de behoeften van de klant.

De zelfbewuste en trendbewuste klant

De collectie is ontworpen voor de zelfbewuste vrouw vanaf 35 jaar, die houdt van variatie en niet steeds naar hetzelfde kledingstuk grijpt. Ze waardeert mode, reizen, en sociale activiteiten, en is goed geïnformeerd over trends en de wereld om haar heen. Josephine & Co richt zich op klanten die kwaliteit en stijl combineren met een duurzame levensstijl.

Vooruitblik: duurzaamheid en inspiratie

Josephine & Co kijkt met enthousiasme uit naar de toekomst, met een sterke nadruk op duurzaamheid en eerlijke luxe tegen een betaalbare prijs. De inzet voor natuurlijke materialen en inspirerende fotografie blijft centraal staan, met als doel uitstekende service en samenwerking met klanten te bieden.

Bij Josephine & Co draait het om meer dan mode; het gaat om een bewuste en stijlvolle levensstijl die resoneert met de waarden van de moderne consument. Met de introductie van Seawool® en een vooruitstrevende collectie voor SS25, zet het merk een nieuwe standaard in de mode-industrie.