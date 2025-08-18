Josh V en Nutt Amsterdam geven retours nieuw leven

Modemerk Josh V werkt samen met upcyclelabel Nutt Amsterdam om afgeschreven kledingstukken om te vormen tot unieke, duurzame creaties. De eerste resultaten van de samenwerking worden op 7 oktober gepresenteerd tijdens de openingsshow van de Dutch Sustainable Fashion Week in Amsterdam.

Voor het project stelt Josh V zogenoemde rude returns beschikbaar: geretourneerde items die door schade of vuil (zoals make-upvlekken) niet meer verkoopbaar zijn. Ontwerper Esther Mutsaers, founder van Nutt Amsterdam en gespecialiseerd in moulage en upcycling, transformeert deze stukken tot one-of-a-kind ontwerpen met een uitgesproken artistieke signatuur. “Voor mij is mode een vorm van kunst waarbij je laat zien wie je bent – door het mooie weer zichtbaar te maken en je weer waarde kan geven aan je kledingkast”, zegt Mutsaers in een persbericht. “Mijn grootste doel is te laten zien dat mode anders kan.”

De samenwerking komt voort uit een gedeelde overtuiging dat de mode-industrie duurzamer moet én kan. “We willen onze verantwoordelijkheid nemen als modemerk, ook als het gaat om retourzendingen en reststromen,” aldus Josh Veldhuizen, oprichter van Josh V, in een persbericht. “Door deze samenwerking met Nutt Amsterdam, maken we zichtbaar dat zelfs afgeschreven kleding nog een prachtige toekomst kan hebben – een nieuwe vorm van kwalitatieve en tijdloze mode waar Josh V al jarenlang voor staat.”