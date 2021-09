Josh V lanceert homewear-collectie en badtextiel

Nederlands modemerk Josh V breidt uit en lanceert een homewear-collectie en badtextiel, dat maakt het modemerk bekend in een persbericht vandaag. Onder de homewear-collectie valt een knitwear-lijn.

De knitwear-lijn bestaat uit zes verschillende soorten knit-kledingstukken: twee soorten tops, een cardigan, een lang vest, een joggingbroek en sweater. Alle kledingstukken zijn volgens het persbericht makkelijk met elkaar te combineren. De items zijn verkrijgbaar in de kleuren off-white, light latte en light grey melange. De knit-lijn is grotendeels gemaakt van duurzaam materiaal- Ecovero Viscose.

Het badtextiel bestaat uit twee typen handdoeken en een badjas. Ook deze items zijn gemaakt van duurzaam materiaal: GOTS-gecertificeerd biologisch katoen. De handdoeken zijn verkrijgbaar in twee formaten: een badhanddoek is 165x90 centimeter en een gastendoek is 50x30 centimeter. De badhanddoeken zijn verkrijgbaar in een set van twee voor 99,99 euro en de gastendoeken zijn verkrijgbaar in een set van drie voor 44,99 euro. De badjas is verkrijgbaar voor 129,99 euro.

Het badtextiel is vanaf vandaag verkrijgbaar via de webshop. De homewear-collectie laat nog even op zich wachten en zal vanaf half oktober verkrijgbaar zijn.

De nieuwe knitwear-lijn. Credit: Josh V

De nieuwe knitwear-lijn. Credit: Josh V

De nieuwe knitwear-lijn. Credit: Josh V