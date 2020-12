Josh V lanceert woonaccessoireslijn Josh V Home

Nederlands damesmerk Josh V breidt de collectie uit. Het bedrijf voegt een lijn woonaccessoires toe aan het assortiment, zo meldt het merk in een persbericht.

Op dit moment bestaat Josh V Home nog uit een selectie van de favoriete interieurmerken van oprichter Josh Veldhuizen. Op termijn komen er wel eigen producten van Josh V in de categorie interieur. “We zijn met een aantal hele leuke, creatieve samenwerkingen bezig en daarnaast zijn er nieuwe, eigen producten in ontwikkeling -van homewear en sleepwear tot uiteenlopende accessoires om je woonkamer, keuken en slaapkamer mee te decoreren,” aldus Veldhuizen in het persbericht. “Het assortiment wordt enorm ruim en gevarieerd en ik kan niet wachten om dit met de buitenwereld te delen! Maar tot dat moment bied ik graag op joshv.com de ruimte aan andere Nederlandse merken.”

De toevoeging van een interieur aanbod is een nieuwe stap van het merk naar het worden van een allround lifestyle merk, aldus het persbericht. Josh V is niet alleen een kledingstijl maar een gehele lifestyle,” aldus Veldhuizen in het bericht. “We willen vrouwen inspireren die goed en stijlvol voor de dag willen komen, zowel in persoon als middels haar omgeving. Nu tijdens corona iedereen vooral thuis is en ook thuiswerkt is een prettige omgeving nóg belangrijker geworden. Het doel van Josh V Home is om onze klanten deze fijne en inspirerende omgeving te bieden, die aansluit bij de persoonlijke stijl en het beste uit de persoon haalt.’