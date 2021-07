JOSH V SS22 | over de collectie

Optimism to no end

Optimisme en positiviteit zijn altijd al onderdeel geweest van het merk-dna van fashion & lifestyle label JOSH V; bij het creëren van de SS22 collectie werd het zelfs de grootste bron van inspiratie. Mylene de Roo, Head of Design bij JOSH V licht toe: ‘Toen deze collectie werd ontworpen – tijdens maandelange lockdowns in de coronapandemie – voelden we een enorme behoefte aan inspiratie die we niet konden halen uit het bijwonen van live fashion shows of (buitenlandse) kunst en cultuur. Door te dagdromen over vakanties, reizen en uitbundige feesten, gaf de start van SS22 ons de geest van free range en free mind. Met deze collectie nemen we je mee op reis door onze dromen – naar een vrolijke plek in poëtische kleuren.

JOSH V staat bekend om haar kleurenpalet van neutrale tinten en tonale looks. In de gehele voorjaarscollectie is gebruik gemaakt van kleuren die, naarmate het seizoen vordert, een natuurlijke overgang krijgen van Espresso-bruin bij Pre-Spring naar creams en whites in Summer. Alle diverse tinten uit de verschillende drops zijn gemakkelijk met elkaar te combineren. Met SS22 lanceert het merk voor het eerst ook een color capsule, een collectie van luxe, basic items in pastelkleuren die eveneens met de gehele collectie gemixt kunnen worden. Voor de color capsule-collectie is er gekozen voor tinten als Lilac, Soft Yellow, Blossom en Pistachio die de gehele collectie extra brightness en diepte geven, en aan je outfit een frisse finishing touch.

De SS22 collectie is opgebouwd uit vijf drops, met daarnaast een uitgebreide schoenen-, tassen- en accessoires collectie. Een derde van de JOSH V SS22 collectie is volledig duurzaam; door de verschillende drops heen is gebruik gemaakt van duurzame(re) stoffen als lenzing ecovero viscose, BCI- (Better Cotton Initiative) en organisch katoen evenals gerecycled polyester. Daarnaast lanceert JOSH V vanaf SS22 een EXCLUSIVES lijn, bestaande uit items van uitzonderlijke hoge kwaliteit materialen en gemaakt met speciaal vakmanschap. Deze items zijn te herkennen aan het speciale JOSH V EXCLUSIVES hangtag/label en vallen in een hogere prijsklasse.

(Pre-)Spring’22 collectie

De SS'22-collectie gaat erom weer plezier te hebben en iets positiefs in de wereld te brengen. JOSH V gebruikte hiervoor inspiratie uit de nostalgische looks van de jaren 70 met geweldige gelaagdheid en unieke, zelfontworpen, sfeervolle patroon-prints. In deze collectie, die in januari 2022 gelanceerd wordt, doen nieuwe trendy, aardse tinten bruin haar intrede.

Ook werd inspiratie gehaald uit de lockdown, waarin sport een vorm van vrijheid werd en mode een kwestie van comfort en gemak. In navolging hiervan vormen de basis van deze collectie: matching broek-en-sweater sets, abstracte patroon-prints, zwart-wit color blocking en stijlvolle en comfortabele pakken gemaakt van jersey.

Summer 2022

De zomercollectie viert het leven en gaat tegen de stroming in met franjes, hoeden, moulage-technieken en dramatische mouwen. Het is een lappendeken van episodes uit het zomerse leven: vakanties, bruiloften en zomeravonden lang dineren in de buitenlucht. De focus ligt dit seizoen op meer elegante en iconische silhouetten die de beste eigenschappen van een vrouwenlichaam accentueren. Een mix van geminimaliseerd maximalisme; eenvoudige ontwerpen in gedurfde volume en kleur. Exclusieve, musthave-items die het echte zomerse gevoel geven. Sensueel en tijdloos. Gemaakt met kwaliteit en oog voor detail en structuren om exclusieve stijlen te creëren. Het kleurenpalet sluit daarbij volledig aan met kleuren uit de Provence: van het lichtste lichtgeel tot weelderig oranje, tinten groen, en zachte crème- en wittinten die gezamenlijk een kalm en sereen kleurenpalet vormen, met een vleugje zilver voor extra glamour.

Shoes, bags & accessories

Naast een brede kledingcollectie, heeft de JOSH V schoenen- en tassencollectie zich weten te profileren tot alleenstaande, volwaardige collectie. Deze collectie wordt inmiddels elk seizoen aangevuld met kenmerkende sieraden; subtiele statement pieces in goud en zilver, en dit seizoen zullen er ook hoeden, sjaals en ‘shoelery’ aan worden toegevoegd.

De schoenen en tassen sluiten naadloos aan bij de verschillende drops uit de SS22 collectie. Deze zijn geïnspireerd op een smeltkroes van nieuwe westerse en uitgesproken vrouwelijke invloeden, aangevuld met goed ontworpen details en nieuwe JOSH V branding. Krokodillenpatronen in luxe kwaliteit, veganistisch gewatteerd leer en bedrukt canvas creëren de mix tussen western klassiekers en nieuw elegant comfort. Casual, luxe en vrouwelijk door de rijke mix van materialen en stoffen. Speciale details, zoals gewatteerde organisch gevormde vlechten, franjes en frisse nieuwe branding in bijpassende kleuren, slaan een brug tussen edgy en klassiek.