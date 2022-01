Josh V wil tegen 2026 duurzame alternatieven gebruiken voor katoen, viscose en polyester

Modemerk Josh V wil het gebruik van materialen in de collectie verduurzamen, zo blijkt uit een persbericht. Het bedrijf wil tegen 2026 duurzame alternatieven gebruiken voor katoen, viscose en polyester. Deze drie materialen worden op dit moment het meest gebruikt in de collecties van het merk.

Het verduurzamen van het materiaalgebruik is onderdeel van een routekaart die het merk heeft opgezet om te verduurzamen. Zo is er ook aandacht voor het beperken van de impact op het klimaat en de omstandigheden waaronder de producten worden gemaakt. Als eerste stap in de routekaart lanceert het merk deze maand een ‘conscious selection’ kledinglijn van duurzamere items. In deze lijn zijn items gemaakt met biologisch katoen, gerecycled polyester en ecovero. De producten zijn te herkennen aan de lichtgroene conscious selection labels. Op deze labels worden de gebruikte materialen vermeld en wordt verwezen naar de duurzaamheidswebpagina van het merk.

Katoen, viscose en polyester zijn de meest gebruikte materialen bij Josh V. In 2020 bestond de gehele collectie voor 89 procent uit een van deze drie materialen. In 2026 wil het bedrijf voor deze materialen een duurzaam alternatief gebruiken. Het merk noemt gerecycled, biologisch of BCI-katoen, GRS- of RCS-gecertificeerd, FSC- of PEFC-gecertificeerd viscose of het materiaal wordt vervangen door Tencel of Ecovero. Het polyester wil Josh V vervangen met gerecycled polyester met het GRS- of RCS-certificaat.

“Duurzaamheid gaat bij ons over meer dan alleen het gebruik van duurzamere materialen. We vinden het ook belangrijk dat onze producten gemaakt worden onder goede arbeidsomstandigheden,” aldus oprichter Josh Veldhuizen in het persbericht. “Daarom hebben we onze Tier 1-productieleveranciers in kaart gebracht en zijn we aangesloten bij amfori BSCI, een onafhankelijke organisatie die ons gaat ons helpen om de arbeidsomstandigheden in onze toeleverketen te beoordelen en te verbeteren. Daarnaast kijken we hoe we op kantoor milieubewuster kunnen werken, onze kleding milieuvriendelijker kunnen versturen en geven we tips aan klanten om hun kleding langer mooi te houden.”