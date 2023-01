Juffrouw Jansen Amsterdam wordt JANSEN Amsterdam

Juffrouw Jansen Amsterdam is volwassen geworden. Na ruim vijftien jaar krijgt het Nederlandse merk van Barbara de Bruijn en Peter van ’t Veen een nieuwe naam: JANSEN Amsterdam. Een korte, krachtige merknaam die beter bij het huidige imago en de (internationale) ontwikkelingen past. De veranderingen zullen geruisloos en geleidelijk worden doorgevoerd.

‘A change without losing our identity’

De afgelopen jaren heeft Juffrouw Jansen Amsterdam zich op een hele natuurlijke manier ontwikkeld. “We zijn stapje voor stapje gegroeid”, vertelt ontwerpster en eigenaresse Barbara de Bruijn”. “De collecties zijn steeds volwaardiger en completer geworden, de banden met onze verkooppunten zijn intenser geworden en ook de vrouwen die ons merk dragen zijn gegroeid. Je zou kunnen zeggen dat we ‘volwassen’ zijn geworden. We zijn onze naam een beetje ontgroeid, ‘juffrouw’ dekt de lading niet meer. JANSEN Amsterdam past beter bij wie we nu zijn, als team en als brand.”

Beeld: JANSEN Amsterdam

Samenwerken is key

“Natuurlijk zijn we nog steeds dezelfde Jansen, met dezelfde kernwaarden en identiteit”, benadrukt Barbara. “Voor ons is het een logische ontwikkeling. Achter de schermen hebben we langzaam en consequent naar dit moment toegewerkt. Zo hebben we inmiddels een volwaardige e-commerce en marketing afdeling en zijn we nieuwe en verbeterde samenwerkingen aangegaan. Goed samenwerken is key als je wilt groeien. Elkaar inspireren, van elkaar leren, daar gaat het om. Samen bereik je meer dan alleen.”

Ook jonger publiek

De laatste jaren merken Barbara en Peter dat ook steeds meer jongere vrouwen Juffrouw Jansen weten te vinden. “Door nieuwe verkoopkanalen aan te boren en nieuwe partnerships aan te gaan, worden we ook bij het jongere publiek steeds bekender. Vrouwen die van comfort en tegelijk van elegantie houden, zijn van alle leeftijden. Je moet ze alleen wel zien te bereiken. Daarom gaan we vruchtbare nieuwe samenwerkingen niet uit de weg. Als partners onze kleding op de juiste manier presenteren - en daar helpen we graag bij - dan profiteren we daar allebei van.”

Beeld: JANSEN Amsterdam

Geruisloos

Op de aankomende Modebriek (22 en 23 januari, RAI Amsterdam) worden de eerste tekenen van JANSEN Amsterdam zichtbaar. “Maar ook weer niet al te zichtbaar”, glimlacht Barbara. “We willen onze nieuwe merknaam namelijk geruisloos, doch efficiënt bij retailers en consumenten onder de aandacht brengen. Dat betekent dat we de bezoekers van de Modefabriek vooral mondeling van onze nieuwe plannen op de hoogte brengen. We zullen onder andere vertellen dat de voorjaars- en hoogzomercollectie nog onder de naam Juffouw Jansen uitgebracht zal worden. Vanaf de najaarscollectie gaan we officieel verder als JANSEN Amsterdam, dan zullen ook het logo en de etiketten vernieuwd zijn.”

Modefabriek

Wat kunnen de bezoekers van de Modefabriek verwachten? Barbara: “Uitgangspunt voor deze collectie is het feit dat er op allerlei gebieden verschuivingen plaatsvinden. Ethisch, politiek, technologisch, economisch… Een kans om de regels te herschrijven. Hoogwaardige materialen, ambacht en authenticiteit zijn de nieuwe norm. Het is tijd om kleding een eigen unieke identiteit te geven, oftewel: ‘a change without losing our identity’. We hebben dit gegeven vertaald naar drie thema’s: Winter Whites, geïnspireerd op de gelaagdheid van een winters Hollands landschap, The Power Of Purple, wat ons betreft dé kleur om een statement mee te maken, en Winter Brights, wat staat voor ‘Onveranderlijk en Fundamenteel, met een speels kleurenpalet van houtskoolzwart, warme wijnroden, diverse oranje-schakeringen, roze en fuchsia.”

Nieuwsgierig?

Bezoek Juffrouw Jansen / JANSEN Amsterdam op de Modefabriek, standnummer B202