Juffrouw Jansen SS22

Spring/Summer 2022 staat in teken van harmonie en transformatie

In een tijd van transformatie zoeken we betekenis en creëren we een kalme kern als stabiele basis, de natuur! Er is een vernieuwd gevoel van ontzag voor de natuur en de natuur is een grote bron van inspiratie. Het gebruik van natuurlijke materialen en kleuren (planten, bloemen, dieren, organische vormen die inspireren voor dessins) creëert rust en optimisme.

“If one really loves nature, one can find beauty everywhere.”-Vincent van Gogh

Floral impressions

Groen is de belangrijkste kleur voor S/S 22 dankzij de associatie met natuur en wellness. Op planten gebaseerde tinten en inspiraties voor dessins, een combi van groenen, pastellen als roze, blauw, mint samen met basic zwart vormen een spannend kleuren pallet. Het gebruik van luxe zachte materialen en hoogwaardige jerseys zorgen voor het ultra vrouwelijke en comfortabele gevoel!

Desert gold

Neutrale natuurlijke kleuren als zwart, zand en kit vormen de basis. Ze maken het verschil door ze met en door elkaar te gebruiken in combinatie met de accent kleur brique, zodat deze kleurgroep zowel nieuw romantisch als neutraal modern oogt. De voorliefde voor speelse plooi, wikkel, rimpel accenten en het oog voor detail (denk aan subtiel gebruik van kant accenten) komen in dit thema helemaal tot hun recht.

Blue nature

Universeel geliefd, past iedereen, blauwtonen fris met de kleur kit, modern vervreemdend met spicy brique en pastel roze. De twist om organische en natuurlijke dessins in blauwtonen om te zetten, geeft een hele nieuwe moderne Touch aan dit thema.

De voorjaarscollectie hangt klaar om bewonderd te worden. Kom langs op onze open dagen 11 & 12 juli of maak een afspraak. Onze inkoopperiode is vanaf 13 juli t/m 30 augustus.