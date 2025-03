Julian Klausner's Dries Van Noten debuut: Een dialoog tussen verleden en toekomst

Het langverwachte officiële debuut van Julian Klausner bij Dries van Noten was dan eindelijk hier. Op woensdag 5 maart toonde de nieuwe creatief directeur van het Belgische modehuis in het operagebouw Palais Garnier in Parijs zijn eerste collectie. “Deze collectie is een viering van transformatie: de stille doch krachtige dialoog tussen verleden en toekomst, die het hart is van Dries van Noten”, aldus Klausner over de collectie.

Een donkere start van de FW25-show van Dries van Noten. Credits: Launchmetrics Spotlight

Opvallend aan de debuutcollectie van Klausner is de zeer donkere start van de show. Veel zwart en donkergekleurde items verschijnen één voor één op de catwalk, maar gelukkig keert al snel een kleurrijk palet terug. Diverse patronen worden met elkaar gemixt - een geliefd kenmerk van het modehuis Dries van Noten. Zo gaat olijfgroen samen met paars, een ruit met een polkadot, gebrand oranje met grijs, een groene polkadot met een paarse variant en roze met rood. De rijkdom van materialen maakt Dries van Noten tot het modehuis dat het is - dus men hoeft niet verbaasd te zijn om vele zijdes, jacquards, fluweel, maar ook fringe en op gordijnkwast lijkende elementen, terug te zien.

Een mix van patronen bij Dries van Noten FW25. Credits: Launchmetrics Spotlight

Julian Klausner haalt voor Dries van Noten debuut inspiratie uit Parijs operagebouw

De locatie van de show bood veel inspiratie voor Klausner, die naar eigen zeggen een liefde heeft voor het operagebouw in Parijs. “Ik beeldde mij in dat vrouwen door de opera heen liepen en stoffen en objecten pakten en deze met een schoenveter aan elkaar vastmaakten terwijl ze een antwoord zochten op een onbekende vraag”, aldus de nieuwe creatief directeur. Referenties naar het interieur van het gebouw zijn terug te zien in bijvoorbeeld de fluwelen stoffen, maar ook de tapijt-achtige stoffen in jacquard en zelfs de verwijzing naar de gordijnkwastjes.

Dries van Noten FW25. Credits: Launchmetrics Spotlight

Hoewel de stijl van het modehuis eclectisch te noemen is, betekent dat niet dat er geen aandacht is voor detail en het bij elkaar geraapt is. In tegenstelling, wie kijkt naar de accessoires van de FW25-collectie ziet de materialen van de kledingstukken terugkomen in de tassen en schoenen. De afwerking is een fijne verwijzing naar de riemen en kragen, maar ook de diverse jassen die te zien zijn op de catwalk.

Dries van Noten FW25. Credits: Launchmetrics Spotlight

Een van de opvallende ontwerpen, die wat meer casual zijn dan we wellicht verwachten van het Belgische modehuis, zijn de oversized truien. Truien die wellicht gedragen kunnen worden door ballerina’s die later moeten optreden in het operagebouw Palais Garnier en nog aan het opwarmen zijn.

De ballerina-truien tijdens Dries van Noten FW25. Credits: Launchmetrics Spotlight

Een eerste show van een debuterende creatief directeur kan een maak- of breekpunt zijn, zo bleek de afgelopen jaren al toen meerdere ontwerpers het veld moesten ruimen na een weinig succesvol debuut. De kans lijkt klein dat dit ook het geval zal zijn voor Klausner. De reacties op social media zijn over het algemeen lovend en naar verluidt werd de creatief directeur warm onthaald door het aanwezige publiek toen hij zijn buiging deed aan het einde van de show.