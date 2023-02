Jury Andam Awards zit dit jaar vol activisten

Andam, de Franse nationale vereniging voor de ontwikkeling van modekunst, legt het accent op maatschappelijke betrokkenheid voor awards in 2023. Aan de vaste jury, die bestaat uit 22 leden, zijn dit jaar negen gastjuryleden toegevoegd, waaronder diverse activisten, dat maakt Andam bekend in een persbericht.

De negen gastjuryleden bestaan uit Xiye Bastida (klimaat activist), Quannah Chasinhorse-Potts (model), Pat Cleveland (internationaal model, kunstenaar en schrijver), Zar Amir Ebrahimi (acteur en directeur), Angelo Flaccavento (onafhankelijk mode criticus, schrijver en curator), Beka Gvishiani (oprichter, Style Not Com), Gigi Hadid (internationaal supermodel en oprichter van Guest In Residence), Trisha Shetty (mensenrechten activist, oprichter SheSays) en Margaret Zhang (hoofdredacteur Vogue China).

De Andam Awards is een modewedstrijd voor jong ontwerptalent. De winnaar van de uitgereikte Andam Awards ontvangt een geldbedrag van 700.000 euro en wordt een jaar lang begeleid door een modeprofessional. Dit jaar vindt de 34e editie van de wedstrijd plaats. Chloé-topman, Riccardo Bellini, is dit jaar de hoofdsponsor.