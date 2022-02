Just Brands investeert opnieuw fors in haar Belgische organisatie

Antwerpen, 02-02-2022 – Na de investering in een uitgebreide marketingcampagne afgelopen winter, met nationale campagnes in Cinema en op televisie, heeft Just Brands de showroom in Antwerpen onder handen genomen. De drie herenmerken van Just Brands – PME Legend, Cast Iron en Vanguard – hebben een eigen plek gekregen waarin de sterke merkidentiteiten volledig tot hun recht komen en de collecties perfect gepresenteerd kunnen worden.

Voor PME Legend werd er in de showroom extra ruimte gecreëerd om de outerwear collectie nog beter te laten zien. Ook voor de Never-Out-Of-Stock denims werd een hele oppervlakte vrijgemaakt. Cast Iron heeft een eigen showroom gekregen waarin de identiteit van het merk duidelijk naar voren komt. Ook de Shop-in-Shop presentatie met focus op lifestyle en het uitgebreide Never-Out-Of-Stock assortiment van premium denims is hier te vinden. De oppervlakte van Vanguard werd geoptimaliseerd. De rijke knitwear en het sterke Never-Out-Of-Stock denim aanbod hebben extra aandacht gekregen.

Deze diepgaande focus op de Belux markt benadrukt de sterke positie van Just Brands in het premium heren segment. Een sterke, sales-gedreven organisatie inclusief Back Office, Brandpromoter, Visual Merchandise support en een toegewijd Sales team is er klaar voor om de volgende stap te zetten en de merken in de Belux markt nog beter op de kaart te zetten in 2022.

Antwerp Fashion Week - Op zondag 6 en maandag 7 februari 2022 is de Just Brands showroom in Antwerpen van 10.00 tot 17.00 uur open. Het Just Brands team kijkt ernaar uit gasten en klanten te verwelkomen. Onder het genot van een hapje en een drankje is de verbouwde showroom inclusief de nieuwe Fall/Winter ’22 collecties van PME Legend, Cast Iron en Vanguard te bekijken.

Just Brands showroom in Antwerp, courtesy of the brand

Just Brands showroom in Antwerp, courtesy of the brand