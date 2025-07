Justin Bieber lanceert kledingmerk Skylrk

Popster Justin Bieber heeft donderdag officieel de eerste collectie van zijn kledingmerk Skylrk gelanceerd, blijkt uit een bericht van het merk op Instagram. De collectie bestaat uit kleurrijke kleding, schoenen en accessoires. De prijzen van de items in de collectie variëren van 49 euro voor een muts tot 225 euro voor een zonnebril.

De lancering van het merk volgt op Biebers creatieve samenwerking met Finn Rush-Taylor, de hoofdontwerper van Skylrk. Taylor staat bekend om zijn 3D-geprinte schoenontwerpen. Zo zijn de slippers van de eerste collectie 3D-geprint. Taylor werkte eerder als ontwerper voor Adidas, Puma en Crocs.

Skylrk is Biebers eerste volledig onafhankelijke onderneming in de mode nadat hij afstand nam van Drew House, het kledingmerk dat hij in 2019 mede oprichtte. In april 2025 verbrak hij publiekelijk de banden met Drew House. Hij liet via een reeks berichten op instagram weten dat het merk niet langer bij zijn privéleven paste.

Naar verluidt werd het kledingmerk al in 2023 opgericht door Bieber en modeondernemer Neima Khaila.